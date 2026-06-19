Cuánto sale contratar un albañil, plomero o electricista en junio de 2026 en la Argentina (Fuente: Freepik).

Realizar una reforma en el hogar, solucionar un problema eléctrico o reparar una cañería son tareas que suelen requerir la contratación de profesionales especializados. Sin embargo, determinar de antemano cuánto costará el trabajo puede ser complicado, ya que el precio final depende de diversos factores.

Entre ellos está la dificultad de la tarea, la trayectoria del trabajador, la zona donde se presta el servicio y la rapidez con la que se necesite la intervención. Además, las tarifas de albañiles, electricistas y plomeros presentan amplias variaciones según el tipo de trabajo a realizar.

Mientras que en el sector de la construcción existen remuneraciones fijadas por convenios laborales, los servicios de electricidad y plomería suelen cotizarse de manera particular en función de cada proyecto o reparación. Por este motivo, antes de encarar una obra, remodelación o arreglo, resulta útil conocer los valores orientativos del mercado y los elementos que pueden modificar el presupuesto final.

Cuánto cobra un albañil en junio de 2026

Los trabajadores de la construcción comenzaron junio con una nueva actualización salarial que estableció aumentos acumulativos del 2,1% en junio, 2% en julio y 1,9% en agosto. En la Zona A (Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán) los salarios básicos quedaron de la siguiente manera:

Oficial especializado: $6.666 por hora .

Oficial: $5.703 por hora .

Medio oficial: $5.270 por hora .

Ayudante: $4.851 por hora .

Sereno: $881.193 mensuales.

Los albañiles cobrarán sumas extraordinarias no remunerativas

Además, el acuerdo de los albañiles incluye sumas extraordinarias no remunerativas a pagar durante junio y julio. Estas se abonan en dos cuotas iguales, junto con la primera y la segunda quincena del mes.

Los trabajadores de la construcción comenzaron junio con una nueva actualización salarial (Fuente: archivo).

Los montos establecidos en junio son:

Oficial especializado: $63.300 .

Oficial: $58.300 .

Medio oficial: $53.400 .

Ayudante: $50.300 .

Sereno: $50.300.

Cuánto cobra un electricista en junio de 2026

Los electricistas no cuentan con una escala salarial unificada sino que sus honorarios dependen del tipo de trabajo, el tiempo requerido, la urgencia y los materiales. Según relevamientos del mercado publicados por el medio TN, estos son algunos de los valores orientativos para junio:

Visita técnica para diagnóstico: entre $25.000 y $46.000 .

Búsqueda y reparación de cortocircuitos: entre $57.900 y $91.800 .

Instalación eléctrica para aire acondicionado: entre $43.000 y $75.500 .

Colocación de termotanque eléctrico: entre $53.000 y $135.000 .

Instalación de una boca eléctrica completa: entre $28.000 y $47.000.

Cuánto cobra un plomero en junio de 2026

En el caso de la plomería, los precios varían mucho dependiendo que tan dificil sea la tarea o si requiere un accionar urgente: