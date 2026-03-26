El tradicional rollo de cocina se ha consolidado como uno de los elementos esenciales en la compra semanal, dado que resulta clave para la limpieza del hogar, pero este nuevo artículo comenzó a ganar adeptos debido a su naturaleza reutilizable y su carácter amigable con el medioambiente. Los paños de tela se han convertido en un recurso esencial para la limpieza, dado que su capacidad de reutilización los hace sumamente económicos y accesibles. Desempeñan las mismas funciones que el rollo de cocina sin la necesidad de reponerlo semanalmente. Sus versiones de microfibra o algodón presentan una mayor absorción en comparación con el papel, lo que los convierte en opciones más eficientes. Numerosas marcas ofrecen un formato de rollo con velcro que preserva su forma clásica y todos sus beneficios. Aunque el costo inicial puede ser superior, a largo plazo se amortiza, ya que su durabilidad puede extenderse por años. Estos paños presentan una serie de beneficios significativos: