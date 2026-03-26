Un nuevo electrodoméstico promete transformar la manera de cocinar en casa con su reciente lanzamiento. La marca HDC presentó el horno smart con freidora de aire HAF-SO30LBK, un electrodoméstico multifunción que integra lo mejor de una freidora de aire, un horno tradicional y una vaporera en un único dispositivo compacto y de alta potencia. Su diseño moderno, su tecnología de cocción y su versatilidad lo convierten en una alternativa interesante para quienes buscan alimentarse de manera práctica y equilibrada. Con este modelo disponible actualmente en Argentina, es posible preparar desde pizzas crocantes hasta carnes asadas, frutas deshidratadas o alimentos fritos sin aceite, todo con resultados profesionales y reduciendo a la mitad el tiempo de cocción habitual. El horno smart HAF-SO30LBK se presenta como un dispositivo multifunción que opera con 1800 W de potencia y cuenta con una capacidad interior de 30 litros, concebido para cocinar sin la necesidad de grasa adicional y con una eficiencia energética óptima. Su sistema de convección asegura una distribución uniforme del calor, lo que permite obtener una textura crujiente en el exterior y tierna en el interior, ideal para recetas caseras que requieren un acabado de nivel profesional. Este aparato permite freír, hornear, asar, deshidratar alimentos y mucho más, todo ello a través de una pantalla táctil intuitiva que ofrece 18 programas automáticos preestablecidos. Una de sus características más sobresalientes es la capacidad de combinar hasta dos programas de cocción de manera simultánea, lo que resulta ideal para lograr resultados precisos y de calidad profesional. Adicionalmente, su puerta de 5 capas con doble vidrio asegura un rendimiento energético máximo y permite controlar visualmente la cocción. Entre sus especificaciones más destacadas, se encuentran: El horno smart HAF-SO30LBK no solo destaca por su versatilidad, sino también por su diseño que se adapta a cualquier cocina moderna. La marca HDC ha incluido en este modelo un sistema de seguridad que apaga automáticamente el dispositivo al finalizar el tiempo de cocción, brindando tranquilidad a los usuarios. Además, el horno cuenta con una función de autolimpieza que facilita su mantenimiento, permitiendo a los usuarios disfrutar de sus comidas sin preocuparse por el tiempo que lleva limpiar después de cocinar. Con estas innovaciones, HDC se posiciona como líder en el mercado de electrodomésticos inteligentes en Argentina.