El tradicional respaldo de la cama está siendo desplazado por una nueva tendencia en el diseño de interiores. Los nuevos respaldos modulares flotantes se posicionan como la nueva opción para las habitaciones por ser innovadores y ampliar visualmente el ambiente.

Cómo son los respaldos modulares y por qué son tendencia

A diferencia de los tradicionales, los respaldos modulares flotantes se caracterizan por tener más funciones que solo apoyar la espalda. Su estructura innovadora permite incorporar muebles como estantes, iluminación LED, puntos de carga USB para dispositivos electrónicos y hasta espacios de guardado ocultos.

Es un mueble multifunción que está suspendido en la pared, lo que permite aprovechar los espacios verticales y dar una mayor sensación de amplitud visual, lo que lo hace ideal para habitaciones minimalistas o pequeñas.

Los expertos en el diseño de interiores explican que son una fusión entre tecnología y comodidad, ya que se adaptan a las necesidades actuales de energía y espacio.

Las ventajas de la nueva tendencia en habitaciones

Los nuevos respaldos modulares ofrecen una serie de ventajas frente a los tradicionales:

Personalización: se pueden combinar muebles, piezas, colores y texturas.

Adaptabilidad: pueden ser usados en diferentes tamaños de camas y habitaciones.

Instalación: su armado es fácil y rápido.

Funcionalidad: se pueden incorporar enchufes, puertos USB, lámparas y más.

Cuáles son las tendencias europeas para el hogar

Las tendencias en el diseño de las casas llegan desde el viejo continente para darle un nuevo look a los cuartos. Los colores cálidos y los tonos tierra generan ambientes más acogedores. Sumados a texturas como las de lana, madera y lino, se convierte en un ambiente de descanso.

En la misma línea, los muebles curvos y de líneas suaves son otras de las tendencias para el hogar. Los sillones de esquinas curvas y las mesas circulares aportan fluidez visual.