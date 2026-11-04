La industria de las motos se encamina a cerrar el año con más de 800.000 unidades patentadas, un volumen que la ubicaría entre los mejores años de su historia.

Dentro de ese récord, la pelea más intensa se concentra en un segmento que explica casi todo el negocio. Según datos de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM), solo en octubre, los modelos de entre 101 cc y 250 cc acumularon un total de 73.487 patentamientos sobre los 81.599 totales, es decir, más del 90% del mercado.

Las cifras explican porque en las últimas semanas las principales marcas anunciaron lanzamientos y relanzamientos de este segmento. La japonesa Honda volvió a fabricar en el país la histórica Biz 110, Yamaha relanzó la producción nacional de la Crpyton y Motomel amplió su oferta urbana con la nueva Shark 110.

Yamaha relanzó la producción nacional de la nueva Crpyton Yamaha Motor Argentina

El negocio que domina las calles

El liderazgo no solo pertenece a las marcas sino también a una cilindrada específica. Y es que los modelos de 110 cc ocupan sistemáticamente los primeros puestos del ranking de patentamientos gracias a sus precios accesibles, bajo consumo, mantenimiento económico y versatilidad tanto para uso personal como laboral.

Por caso, -en octubre- la Honda Wave 110S volvió a liderar cómodamente el mercado con 8313 unidades patentadas. Detrás se ubicaron la Motomel B110 con 6492, la Gilera Smash con 6453, la Keller KN110-8, con 5828 y la Corven Energy 10 con 3968 unidades, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

La apuesta de las japonesas

A principios de septiembre, Honda relanzó la Biz con producción local en su planta de Campana tras varios años fuera de fabricación . Alejandro Módica, gerente comercial de la división motocicletas de la compañía, explicó que la decisión responde “tanto al volumen histórico del modelo como a las nuevas condiciones para producirlo en el país”.

Según el ejecutivo, durante la década pasada la Biz llegó a ser uno de los productos estrella de la marca y convivió con la Wave 110 en niveles de ventas similares. Ahora, la estrategia será complementaria. “La Wave seguirá teniendo una participación mayor porque es el modelo más económico y de gran aceptación, mientras que la Biz apunta a usuarios que buscan un plus de equipamiento y tecnología”, explicó. Su precio es de $ 4.006.500.

Para el primer año de comercialización, Honda proyecta vender unas 20.000 unidades de la Biz, con una producción mensual estimada de entre 2000 y 3000 motos. A menos de un mes de su lanzamiento, ya lleva 1219 unidades patentadas, ubicándose entre los primeros 20 modelos más vendidos del país .

Yamaha también entró a competir en este segmento. A mediados de octubre, la compañía anunció el relanzamiento de producción nacional de la Crypton, uno de los modelos más emblemáticos de la categoría CUB (un tipo de motocicleta ligera de diseño compacto, ideal para el uso urbano y el transporte diario).

La nueva Crypton Finn se perfila como una alternativa de mayor equipamiento frente a las opciones más económicas del segmento. Con un precio cercano a los $ 3,69 millones, la japonesa anticipó que el nuevo modelo llegará a representar cerca de la mitad de toda la producción de su planta de General Rodríguez.

Cuánto cuesta entrar al segmento más competitivo

Además de concentrar el mayor volumen de ventas, las motos de 110 cc protagonizan una de las disputas de precios más agresivas del mercado.

Entre los modelos más populares se destacan:

Honda Wave 110S: hasta $ 4.020.800

Gilera Smash: entre $ 1,4 y $ 1,5 millones

Keller KN 110-8 / Crono 110: alrededor de $ 1,4 millones

Motomel Blitz / B110: entre $ 1,4 y $ 1,8 millones

Corven Energy 110: entre $ 1,4 y $ 1,6 millones

Detrás del fenómeno: qué dicen los expertos

Para Sebastián Beato, presidente de Acara, el salto que está experimentando el mercado de las dos ruedas se apoya principalmente en la financiación .

En diálogo con El Cronista en septiembre pasado, el directivo señaló que la disponibilidad de crédito sigue siendo el principal motor de las ventas y destacó que cada vez más compradores ven a la moto como una herramienta de trabajo.

“Tanto la salida laboral como el trabajo de aplicaciones está llegando con mucha fuerza al interior del país”, explicó. En ese contexto, remarcó que cada vez más usuarios eligen la moto como una herramienta para generar ingresos y resolver sus necesidades de movilidad diaria.

El mercado de motos, en números

El mercado de motos mantuvo su fuerte ritmo de crecimiento durante octubre. De acuerdo con el último informe de Acara, se patentaron un total de 79.497 motovehículos, lo que representa un incremento interanual del 25,9% frente a las 63.161 unidades registradas en el mismo mes de 2025.

Sin embargo, en la comparación con septiembre se observó una leve caída del 2%, ya que el mes anterior se habían patentado 81.129 unidades.

De esta manera, el acumulado de los primeros diez meses del año alcanzó las 748.598 unidades, es decir, un 39,1% más que las 538.001 registradas en igual período del año pasado.