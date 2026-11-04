Rosario busca dejar atrás los años en los que los asesinatos, los ajustes de cuentas y la disputa territorial entre organizaciones criminales marcaron la vida de la ciudad. La violencia narco, con bandas como Los Monos entre sus protagonistas, convirtió durante mucho tiempo a la seguridad en uno de los principales problemas de Santa Fe y proyectó una imagen que trascendió las fronteras de la provincia. Aunque las autoridades provinciales y nacionales sostienen que consiguieron contener buena parte de esa violencia, el escenario todavía plantea desafíos.

En ese contexto, el gobernador Maximiliano Pullaro advirtió este miércoles que las organizaciones criminales continúan activas y reclamó sostener las políticas de seguridad. “En seguridad pública no podemos volver atrás, porque o manda el Estado o mandan las organizaciones criminales”, afirmó durante la apertura de ExpoSeguridad Rosario, un encuentro que reúne a representantes del sector público, empresarios e instituciones para debatir sobre seguridad y desarrollo productivo.

El mandatario santafesino pidió no interpretar la reducción de los niveles de violencia como una señal de que el problema quedó atrás. “Logramos contener el delito y la violencia, pero las organizaciones criminales están activas. No cometamos el error de creer que superamos las etapas”, sostuvo. Y agregó que es necesario tener “prudencia del momento en el que estamos”, sin considerar que la provincia ya ganó la batalla contra el delito.

Pullaro defendió el rumbo de su gestión y recordó que, desde el comienzo, el Gobierno provincial decidió enfrentar la impunidad y el narcomenudeo con las herramientas disponibles. “A la inseguridad había que atacarla con las herramientas que teníamos a mano y hoy podemos mostrar muchos resultados”, señaló.

Sin embargo, el gobernador consideró que los avances necesitan un respaldo institucional y legislativo para sostenerse. En ese sentido, puso el foco en el paquete de leyes que su administración impulsa en la Legislatura santafesina para fortalecer el plan de seguridad. “Hoy hay un Estado que controla, pero falta tiempo y necesitamos leyes que se están discutiendo en la Legislatura”, afirmó.

El mandatario reconoció que existen diferencias entre los bloques políticos, aunque se mostró confiado en conseguir los apoyos necesarios. “La Legislatura es un ámbito democrático y todos tenemos derecho a pensar distinto. Hay miradas que no son iguales, y eso no está mal, eso fortalece”, planteó. También sostuvo que espera que se aprueben varias de las iniciativas porque, a su entender, son necesarias y tienen “sensatez”.

En su repaso de las medidas adoptadas, Pullaro mencionó los cambios legislativos, la inversión en seguridad y el trabajo de análisis criminal y de la Policía de Santa Fe. Además, reivindicó a la fuerza provincial y al Servicio Penitenciario como actores centrales de la estrategia. “Mientras sea gobernador voy a seguir empoderando a la Policía y al Servicio Penitenciario; y voy a ir en contra de los malos policías”, aseguró.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, también reclamó avanzar con nuevas herramientas legislativas. “Seguimos necesitando marcos legislativos y leyes que fortalezcan este trabajo, y espero que en eso tengamos buenas noticias en los próximos días en la Legislatura de la provincia”, expresó. Para el jefe comunal, las medidas adoptadas permitieron atender problemas que durante mucho tiempo no habían recibido una respuesta adecuada.

Pablo Javkin también reclamó avanzar con nuevas herramientas legislativas. Archivo el cronista

La discusión sobre seguridad también tiene una dimensión económica. La recuperación de la actividad y la posibilidad de atraer inversiones forman parte de los objetivos que las autoridades locales y provinciales vinculan con la mejora de las condiciones de seguridad. Pullaro definió a Rosario como una ciudad con un entramado productivo capaz de impulsar el crecimiento y sostuvo que actualmente atraviesa una etapa diferente, en la que “vuelven las inversiones”.

“Es una ciudad que construye seguridad todos los días, donde todos pueden invertir porque les va a ir bien”, afirmó el gobernador al cerrar su intervención.

La ExpoSeguridad Rosario se desarrolla entre este miércoles y jueves en el Salón Metropolitano, con la organización de Fundación Rosario y el acompañamiento de la Provincia y la Municipalidad.

El evento reúne a representantes del sector público, empresarios e instituciones para debatir sobre seguridad y desarrollo productivo. Pagina web ExpoSeguridad Rosario

El programa incluye paneles sobre reformas legislativas y judiciales, compras en emergencia, servicio penitenciario, tecnología y la relación entre seguridad y desarrollo económico. También contempla una feria de exposiciones denominada Ciudad Segura, mientras que la jornada del jueves estará abierta al público general.