El Gobierno autorizó el derribo de aeronaves hostiles durante la visita de León XIV a la Argentina

El Gobierno de Javier Milei autorizó el derribo de aeronaves de origen externo declaradas “hostiles” en los espacios aéreos de Buenos Aires y Córdoba durante la visita del papa León XIV, que se extenderá del 8 al 11 de noviembre.

El Poder Ejecutivo oficializó la medida mediante el Decreto 1334/2026, que publicó este miércoles en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Defensa, Carlos Presti.

La norma amplía las Reglas de Protección Aeroespacial aprobadas en 2016 para las zonas restringidas TMA BAIRES y TMA CBA. Además, delega en el ministro de Defensa la aprobación del uso de la fuerza, una facultad que no podrá transferir.

El Ejecutivo justificó la decisión por la presencia de autoridades nacionales y extranjeras y por las concentraciones masivas previstas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Un “último recurso” ante actos hostiles

El decreto establece que el derribo funcionará como último recurso . Antes de utilizar las armas, las fuerzas deberán agotar los procedimientos de identificación, interceptación, advertencia y orden de aterrizaje, y confirmar un acto hostil.

La norma define el acto hostil como un ataque armado o el uso, o la amenaza inminente de uso, de una aeronave como arma contra personas, intereses vitales de la Nación u objetivos estratégicos.

Para determinarlo, el texto exige indicios objetivos, como el empleo de armamento o la persistencia, después de las advertencias, de una trayectoria, altitud o velocidad compatibles con un ataque.

El comandante conjunto aeroespacial, almirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, declarará la hostilidad y la comunicará de inmediato al ministro. Luego, Presti deberá aprobar el uso de la fuerza, que ejecutarán medios militares bajo el control operacional de esa autoridad.

El Gobierno argumentó que, por la velocidad de los medios y la cercanía de los objetivos, la decisión podría tener que tomarse en pocos minutos.

El Gobierno autorizó el derribo de aeronaves hostiles durante la visita de León XIV a la Argentina EFE

Aeronaves civiles y control del espacio aéreo

El decreto fija condiciones más estrictas para las aeronaves civiles. Las fuerzas solo podrán actuar contra ellas ante un ataque armado o una amenaza inminente y cierta contra la vida que no puedan neutralizar por otros medios.

Si una aeronave civil solo desobedece las instrucciones, la respuesta se limitará a la interceptación y la orden de aterrizaje. La norma se apoya en el Convenio de Chicago de 1944, que obliga a los Estados a no usar armas contra aviones civiles en vuelo.

El texto circunscribe el operativo a la defensa frente a agresiones externas. La Ley de Seguridad Interior regirá los casos con aeronaves de origen interno: solo admite elementos de combate de las Fuerzas Armadas de forma excepcional y con estado de sitio.

El Comando Conjunto Aeroespacial coordinará con la ANAC las restricciones al tránsito aéreo. Según la gravedad, el comandante podrá asumir distintos niveles de control, desde desviar vuelos civiles hasta despejar por completo el espacio aéreo.

El Ministerio de Defensa financiará el operativo con partidas del Ejército, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Restricciones para camiones en rutas nacionales

En paralelo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) restringió la circulación de camiones y acoplados pesados en rutas nacionales mediante la Disposición 370/2026, también publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La limitación regirá del 6 al 13 de noviembre, de 6 a 22 horas, en ambos sentidos de los corredores alcanzados, ubicados en Córdoba, Buenos Aires y los principales accesos al Área Metropolitana.

La disposición alcanza a las categorías N2, N3, O3 y O4, esto es camiones medianos y pesados, acoplados y semirremolques. Vale aclarar que la medida no afecta a autos particulares, motos ni camionetas.

La ANSV busca ordenar el tránsito y reducir riesgos en las rutas que conectan los lugares donde estará el Papa. El organismo previó excepciones para garantizar el abastecimiento de productos esenciales y coordinará los controles con la CNRT y Gendarmería Nacional.