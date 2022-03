Netflix: la serie desconocida que desbancó a Inventando a Anna y fue la más vista de febrero

Si bien en los últimos meses distintas plataformas de streaming se han unido al mercado con un gran armamento lleno de series y películas originales, Netflix ha ido más allá. Sigue lanzando producciones que se convierten rápidamente en un éxito total cautivando a millones de usuarios.

Una de sus claves es que ha estado invirtiendo en producciones en idiomas extranjeros desde 2015. Tal es así que uno de los recientes estrenos, que resulta desconocido para la Argentina, se volvió furor y fue lo más visto en febrero a nivel mundial.

"ESTAMOS MUERTOS": LA SERIE FUROR EN NETFLIX

Pese a todas las novedades que tuvieron lugar en las últimas semanas, "Estamos Muertos", una producción de Corea del Sur con apenas 12 capítulos, fue la más elegida en el mes de febrero en todo el planeta luego de su estreno el pasado 28 de enero. Pese a su éxito internacional, en Argentina ni siquiera llegó a ser parte del Top 10.

Si bien había tenido su debut en enero, lo cierto es que se volvió tendencia varios días después, lo que le permitió liderar el ranking por sobre otros éxitos más populares como el estreno de Vikings: Valhalla o Inventando a Anna.

Escrita por Chun Sung-il y basado en el cómic digital Now at Our School, la serie trata sobre unos estudiantes que quedan atrapados en su escuela mientras sufren los ataques de sus compañeros infectados por un letal virus que los convierte en zombis.

Sin agua ni comida, sin contactos con el exterior, deben luchar por su supervivencia y encontrar alguna manera de escapar.

