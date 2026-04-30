Netflix está transformando su aplicación para dispositivos móviles, al introducir una interfaz optimizada y la función “Clips”, un feed de video vertical diseñado para eliminar el “scroll infinito” y acelerar la toma de decisiones del usuario. Esta actualización busca replicar el éxito de los formatos cortos de redes sociales. “Clips” brindará un resumen personalizado de momentos destacados de series, películas y juegos. Según Elizabeth Stone, directora de producto y tecnología de la empresa, la visión es que la experiencia en el teléfono sea tan entretenida como el contenido mismo. Al utilizar un formato de video corto, Netflix aprovecha la memoria muscular de los usuarios acostumbrados a plataformas como TikTok o Instagram Reels, pero con el fin último de convertir ese tiempo de visualización casual en una sesión larga de consumo en su plataforma. Asimismo, la plataforma planea integrar programación en vivo y colecciones basadas en estados de ánimo o intereses específicos dentro de esta interfaz. La actualización móvil sigue los pasos de la renovación que Netflix aplicó a su interfaz de TV el año pasado. El objetivo técnico es reducir el tiempo que el usuario pasa navegando por el catálogo, un punto de fricción donde plataformas con las que compite como Disney+, Max, y Prime Video han ganado terreno, aunque Netflix no ha perdido el liderazgo en penetración del mercado mexicano con una cuota de 53%, de acuerdo con un reporte de The Competitive Intelligence Unit (The CIU). La nueva experiencia ya ha comenzado su despliegue en mercados seleccionados como Estados Unidos, Canadá, India y el Reino Unido. Para el mercado mexicano y el resto de América Latina, se espera que la actualización llegue de forma gradual en los próximos meses, consolidando la estrategia de la compañía para mantener su liderazgo en una región donde el consumo de datos móviles y la adopción de dispositivos de gama media-alta siguen en aumento. Esta innovación cobra relevancia en México, ya que se estima que más del 60% de los usuarios mexicanos acceden a contenidos de video mediante smartphones, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), realizada por el INEGI.