Scouter, una empresa digital nacida en Guadalajara, ha generado más de MXN $9 millones de pesos en ingresos directos para propietarios de locaciones en Jalisco, al conectar espacios con productoras, marcas y creadores de contenido, en un mercado donde la demanda sigue creciendo. Entre sus clientes se encuentran Netflix, Hugo Boss, Adidas, Nescafé, Peso Pluma, C-Kan y Santa Fe Klan. El modelo de Scouter ha operado tanto para grandes producciones como para proyectos independientes, en un mercado donde la industria audiovisual busca procesos más rápidos, trazables y con menor fricción operativa. El esquema permite rentar espacios como casas, bodegas, restaurantes o estudios por hora o por día, bajo contratos digitales, seguro de daños y procesos que pueden completarse en minutos. Esta estructura reduce tiempos frente a modelos tradicionales de scouting, que pueden tardar semanas en cerrar una locación. Scouter presume que el ticket promedio por producción alcanza los MXN$ 33,700 pesos en 2026, lo que interpreta como una señal de una mayor sofisticación en el tipo de proyectos que utilizan este tipo de plataformas. Netflix es uno de los clientes más relevantes para Scouter. La serie Monarca se filmó en la Hacienda El Carmen, una locación en el catálogo de la startup. Mientras que la serie El Niñero se rodó en Tepatitlán y Guadalajara y la reciente serie Serpientes y Escaleras, de Manolo Caro, también cuenta con locaciones de Scouter. La startup recibió uno de sus primeros cheques del fondo de inversión 500 Startups, uno de los más importantes de Latinoamérica. Asimismo, en 2023 consiguió una inversión inicial por u$s 250,000 dólares inversionistas ángeles como Otto, Walter Hartleben y Gustavo Murillo. En 2024 Scouter expandió su modelo de renta de locaciones a Estados Unidos y a más ciudades del país. La escalabilidad del modelo responde a una industria en crecimiento, impulsada por el streaming, la publicidad digital y la economía de creadores. Hasta ahora Scouter ha concretado más de 10,000 reservaciones completadas, solo en Jalisco, su mercado prioritario, aunque opera en todo el país, siendo la Ciudad de México el mercado donde obtiene el 65% de los ingresos. “Históricamente, la capital ha albergado los presupuestos más grandes de las agencias de publicidad del país, lo que ha derivado en una industria audiovisual muy consolidada y con alta demanda de locaciones”, dijo a El Cronista, Mauricio Almeida, fundador de Scouter. Sin embargo, el foco de Scouter está en su natal Jalisco porque es una entidad muy competitiva frente a la Ciudad de México es el costo de producción. Almeida explica que “filmar en Jalisco es actualmente entre un 30% y un 35% más económico que hacerlo en Ciudad de México, lo que representa una ventaja significativa para productoras nacionales e internacionales que buscan optimizar sus presupuestos sin sacrificar calidad”. Además, Guadalajara es la sede de las oficinas centrales. Eso les permite operar con un conocimiento profundo del ecosistema local. Aunado a esto, Almeida asegura que la industria fílmica y publicitaria en la región ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años. En cinco años, Jalisco pasó de representar el 10% de los ingresos de Scouter al 35% en 2025. A esto se suma el marco de incentivos fiscales que el gobierno estatal está otorgando a las productoras para filmar en la región, lo que genera condiciones favorables para el crecimiento sostenido de la industria.