La emoción de Wanda Nara al recibir unos amorosos audios de su hija Isabella

Wanda Nara debió realizar un viaje por trabajo a Roma, la capital de Italia, para sumarse al elenco del "Bailando por las Estrellas", por lo que tuvo que alejarse por unos días de su familia.

Mientras ella está en el país europeo, su familia se encuentra instalada en Estambul, Turquía, donde reside con su pareja Mauro Icardi -futbolista del equipo Galatasaray- y sus hijos.

La más pequeña, Isabella, se volvió viral en redes sociales luego de enviarle a su madre una gran cantidad de audios de WhatsApp. La empresaria cosmética, rápidamente, los publicó en una serie de historias de Instagram.

Los tiernos audios de WhatsApp que recibió Wanda Nara de parte de su hija Isabella

Wanda Nara dio a conocer los tiernos mensajes que Isabella Icardi le envió antes de irse a dormir. En una gran seguidilla de muy pocos segundos, la niña le demostró su amor a su madre.

En primer lugar, Isabella quiso saber cómo le fue a Wanda en los ensayos de baile en Italia y lo hizo de una forma que conmovió a la conductora: "Mami, mañana te hablo. Chau. Mañana a la mañana te hablo antes de ir al cole. Te amo", dice en el audio.

Una de las historias que compartió Wanda Nara sobre los audios que le mandó su hija Isabella. (Foto: Captura Instagram @wanda_nara)

En la misma historia donde mostró los audios recibidos, Nara agregó un breve pero contundente mensaje a modo de reacción a las muestras de amor de su hija: escribió "Mi vida" y agregó un emoji de corazón.

La niña no se quedó solo en eso y fue por más. Quiso saber si su madre se mareaba en los ensayos. "No Isi, un poco sí, las primeras veces sí. Pero lo hice mil veces y ya no me mareo", le aclaró la modelo.

Isabella se quedó más tranquila con la respuesta de su mamá y finalizó la conversación, pero antes se despidió de Wanda: "Chau má, mañana te hablo. Buenas noches", cerró para luego irse a dormir junto a su padre y su hermana Francesca.