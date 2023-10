Las emotivas palabras de la estrella de un noticiero argentino a 30 años del comienzo de su carrera

30 años de carrera es, sin dudas, un logro para celebrar, sea en el ámbito que sea. Y una famosa figura del periodismo y la televisión argentina tuvo esta semana ese aniversario laboral para festejar.

Como suelen hacerlo muchos famosos, en sus redes sociales escribió un emotivo posteo en el que incluyó fotos antiguas y actuales de sus distintas etapas al frente del noticiero.

Se trata de Rodolfo Barili, el histórico presentador de Telefe Noticias, quien utilizó su cuenta de Instagram para abrir su corazón y conmover a sus seguidores.

Rodolfo Barili: las emocionantes palabras del conductor a 30 años del inicio de su carrera

En sus redes sociales, el famoso conductor de noticiero escribió sentidas palabras por el momento que atraviesa. "30 años es mucho tiempo. Son muchas notas. Muchas historias. Muchos noticieros. Muchos dramas narrados, muchas injusticias contadas, muchos rostros de protagonistas entrevistados, muchas preguntas, muchas búsquedas, muchos sueños cumplidos y muchos otros pendientes de cumplir", comenzó.

"Y aquí estamos, 30 años después de aquel 5 de octubre de 1993, aun andando. Con la seguridad del acierto de la pasión elegida y la complejidad de la realidad como desafío diario. Gracias infinitas a todos aquellos que me crucé en estas tres décadas y me ayudaron a llegar hasta acá. A quienes pudieron ver en mí algo que ni yo podía ver y permitieron mi aprendizaje en los comienzos", continuó Barili en su posteo.

El periodista de Telefe Noticias le agradeció también a su familia por el apoyo recibido: "A mi vieja que me permitió soñar y bancó esos sueños con su sueldo de maestra. A mis hijos, a quienes lo mejor que podré dejarles será tal vez el ejemplo de abrazar un sueño, y con esfuerzo y honestidad trabajar en él cada día. A mi esposa, que me cambió la vida, y que banca y empuja como mi compañera cada desafío que me presenta esta carrera".

Además de también dedicarle palabras de agradecimiento a sus compañeros de profesión y a sus amigos, Barili cerró el mensaje con palabras para el público: "Un gracias infinito a vos, a todos quienes en este tiempo han creído en mi trabajo y en mi palabra. No tengo otro capital mayor que ese", concluyó.

En la publicación, Barili subió varias fotos de sus 30 años de carrera, en donde hizo un recorrido por todas las épocas y experiencias al aire del noticiero.