Shakira está en problemas: ex empleados la acusan de ser una mala jefa

Shakira es tema de conversación este año, ya sea por sus canciones o por los escándalos que salen a la luz tras su separación. Si bien la colombiana se convirtió en un ícono de la música latinoamericana, no le escapa a la controversia.

La ruptura con el exfutbolista español Gerard Pique le valió más de un dolor de cabeza, pero también le sirvió para componer nuevos temas que acumulan cientos de reproducciones en las plataformas.

Ella aprovechó su situación amorosa y sus emociones para volcarlas en canciones que, en algunos casos, hablan y apuntan sin filtro contra su expareja y otras personas vinculadas a él. Sin embargo, esa estrategia ahora parece haberle jugado en contra.

Varios exempleados de la artista salieron a criticarla por la letra de su más reciente canción: "El Jefe".

La tajante decisión de Shakira que involucra a sus hijos con Piqué y Clara Chía

Aseguran que Shakira va a tener una hija: ¿cómo se llamaría y en qué ciudad nacería?

Shakira en aprietos: ¿por qué la acusan de ser una mala jefa?

La cantante colombiana le dedicó su último gran éxito a su ex suegro, Joan Piqué. En "El Jefe", Shakira hace alusión al padre de su expareja como una persona que no cumplía con sus deberes como empleador.

Esta letra le valió numerosas críticas, principalmente por la frase "No pisa sepultura", donde hace referencia a que Joan aún continúa con vida. Pero eso no es todo, una ex bailarina también la acusó de ser una "mala jefa".

Se trata de Cristina Cárdenas, la ex coordinadora de figuración de rodaje en España, que aseguró que la intérprete es "una persona que maltrata a sus trabajadores" y cuya actitud "deja mucho que desear".

Cárdenas habló sin ningún tipo de filtro en el programa "Se te estuvo di y di", disponible en YouTube.

Fue uno de los personajes más carismáticos de "Friends" y así luce hoy

El momento de conexión y risas que Wanda Nara compartió con Mauro Icardi cuando no estaban con sus hijos

La bailarina afirmó que Shakira "no saluda a sus pares", que los ignora y les da vuelta la cara, y que nunca le pagó las 12 fechas de gira que estuvo a su lado. También aseguró que otros bailarines fueron maltratados por ella.