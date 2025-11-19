El empresario Jorge Rodríguez abrió su atelier al actor estadounidense Johnny Depp y a un grupo reducido de amigos. Allí mostró por primera vez su trabajo como artista plástico.

El encuentro se realizó en “Little Red Door Gallery”, ubicada en el barrio porteño de Villa Crespo. La exhibición lleva el nombre “On the Road. Searching for Utopia” y fue curada por Julieta Ascar, reconocida directora de arte, escenógrafa y artista visual.

Johnny Depp con Jorge Rodríguez

Rodríguez explicó el significado de este paso en su carrera: “Para mí es muy importante pasar una línea. Una cosa es pintar y otra es colgar los cuadros y mostrarlos. Una situación es tocar canciones en una casa, otra muy diferente es hacerlo en un escenario y vender tickets. Son barreras que cualquier artista tiene que pasar”.

El empresario y artista estuvo acompañado por su esposa Verónica Lozano y su hija Antonia.

Una muestra inspirada en Kerouac

El título de la exposición hace referencia al libro icónico de Jack Kerouac. Julieta Ascar lo detalla en el texto curatorial: “On the Road es la brújula de esta exhibición: un territorio donde la pintura, la vida y el espacio narran un mismo viaje”.

La propuesta se presenta como un recorrido que avanza como un libro abierto, atravesando escenas que revelan el pulso inquieto del artista: siempre en movimiento, siempre en búsqueda.

Obra de arte de Jorge Rodríguez

En un texto propio, Rodríguez agrega: “Toda mi vida la he pasado en el camino, en moto, en auto, girando con amigos y muchas veces solo. Hoy todavía lo sigo haciendo todos los días. Todos estamos en un viaje que nos sorprenderá con problemas, amores, traiciones, alegrías y tristeza. Ese camino termina —o comienza— con nuestra muerte. Por eso estamos obligados espiritualmente a buscar la utopía, algo que nunca alcanzaremos pero que nos mantiene despiertos, hambrientos y alocados”.

Un vínculo con la música y la amistad

Antes de los agradecimientos, Rodríguez contó que había estado grabando música junto a Johnny Depp durante la tarde.

Obras de arte de Jorge Rodríguez

Luego expresó su gratitud: “Estoy muy agradecido con mi hermano Carlos Ott, que siempre me ha impulsado. Él es un gran pintor de acuarelas. Y también muy agradecido con mi hermano de distinta madre, Johnny, que es un gran artista también. Cada vez que nos vemos, recibo gran inspiración de él”.

Jorge Rodríguez con Johnny Depp y Verónica Lozano

Rodríguez recordó además a Teresa Anchorena, gestora cultural recientemente fallecida: “Como saben, no está más con nosotros, pero está acá adentro. Fue quien me acompañó, me impulsó y fue como mi crítica mayor. Éramos muy amigos, muy cómplices, era una gran personalidad de la cultura argentina”.

Invitados al evento

La inauguración reunió a figuras del arte y la cultura. Entre los presentes estuvieron Gaby Álvarez, Daniela Urzi, Guillermina Valdez, Concepción Blaquier, Nico Sorín, Lula Bertoldi, Julieta Ortega, Horacio Heguy, Corinne Ricard, Carlos Ott y la diseñadora y artista plástica Renata Schussheim.

El encuentro en Villa Crespo marcó el debut público de Jorge Rodríguez como artista plástico, en una noche que combinó arte, música y amistad.