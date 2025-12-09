Una impresionante explosión se produjo este viernes por la noche sobre la central térmica de Ezeiza y, como consecuencia del impacto, explotó una fábrica lindera, generando alerta entre los vecinos de la zona.

¿Qué pasó por la cabeza de los argentinos en noviembre? Para saber qué nos interesó, qué nos preocupó y qué quisimos chequear al instante, usamos Google Trends.

Google Trends es la herramienta gratuita de Google que mide el interés de búsqueda de los internautas sobre tal o cuál tema, es decir, revela la agenda de los argentinos.

¿Qué pasó en Google en noviembre?

El informe de noviembre revela que las búsquedas estuvieron dominadas por tres temas principales que alcanzaron la categoría Breakout, es decir, temas cuyo aumento de búsqueda fue superior al 5.000%.

El recorte del anteúltimo mes del año muestra una agenda diversa, donde las consultas estuvieron dominadas por farándula, pasión deportiva y un suceso local que se llevó el mayor volumen de clics en Argentina durante el mes.

Estos fueron los temas más buscados en Google en noviembre según el reporte de Google Trends.

Noticias urgentes y locales

Los sucesos que requirieron información en tiempo real generaron picos de búsqueda masivos, especialmente lo sucedido en Ezeiza.

Incendio y explosión en Ezeiza

Lo más buscado fue el incendio ocurrido en el sur del conurbano, específicamente la explosión en el Polígono Industrial Spegazzini el 14 de noviembre. Las consultas “incendio ezeiza” y “explosion ezeiza” se dispararon y lograron quedar como lo más buscado de todo el mes.

El tema “Carlos Spegazzini” (la localidad dentro del partido de Ezeiza donde ocurrió el suceso), refleja cómo los internautas, al usar diversas palabras para encontrar información, buscaron seguir el minuto a minuto del siniestro.

El Superclásico fue tendencia en noviembre

El tema “Superclásico” fue uno de los más destacados del mes, registrando un aumento del +1.050% en el interés de búsqueda, lo que subraya cómo el cruce entre River Plate y Boca Juniors, en cualquiera de sus categorías, monopoliza la atención de los usuarios.

A la vez, los argentinos se volcaron a Google para obtener los horarios y plataformas de transmisión en la previa y los resultados del encuentro una vez finalizado.

Las búsquedas específicas “boca hoy vs estudiantes” y “river plate vs gimnasia”, la semana anterior al Superclásico, también se ubicaron entre las consultas más realizadas del mes.

La visita de Johnny Depp a la Argentina

El actor generó un boom de búsquedas al llegar al país. Los curiosos se volcaron a Google para confirmar su presencia, saber qué lugares visitaba y cuál era el motivo de su viaje. A su vez, la visita de Depp al programa conducido por Verónica Lozano generó otro pico de consultas.