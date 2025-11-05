Johnny Depp visita la Argentina para presentar su más reciente película, “Modigliani, tres días en Montparnasse”, una producción que marca su esperado regreso a la dirección cinematográfica.

Depp estará acompañado por su gran amigo Jorge Rodríguez y participará en diversas actividades en el país, especialmente en la ciudad de La Plata, donde ofrecerá una masterclass exclusiva junto al actor italiano Riccardo Scamarcio.

El martes 11 de noviembre será la avant Premiere del film en el Cinemark de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, y el evento contará con la presencia del propio Johnny Depp, junto a parte del elenco y miembros de la producción internacional.

“Modigliani, tres días en Montparnasse” llegará a todos los cines del país el 13 de noviembre de 2025, distribuyéndose exclusivamente en salas.

De qué trata la película “Modigliani, tres días en Montparnasse” de Johnny Depp

Esta biopic dramática narra setenta y dos horas en la vida del legendario artista bohemio Amedeo Modigliani, conocido entre sus amigos como Modi.

Ambientada en París en 1916, la historia explora la lucha interna del pintor durante la Primera Guerra Mundial, su deseo de abandonar su carrera y las intensas relaciones con sus compañeros bohemios Maurice Utrillo, Chaïm Soutine y su musa Beatrice Hastings.

Elenco de “Modigliani, tres días en Montparnasse”

Riccardo Scamarcio como Amedeo Modigliani Stephen Graham como Léopold Zborowski

Al Pacino como Maurice Gangnat

Antonia Desplat como Beatrice Hastings

Bruno Gouery como Maurice Utrillo

Ryan McParland como Chaïm Soutine

Luisa Ranieri como Rosalie Tobia

Sally Phillips, Benjamin Lavernhe, Viorica Manole y Lonita Manole completan el elenco.

Producción y reconocimientos

Dirección: Johnny Depp

Productoras: IN.2 Film, Barry Navidi Productions, Lervolino & Lady Bacardi Entertainment Duración: 108 minutos

Género: Drama de época, comedia, biopic* Idiomas: Inglés

Países: Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Kenia, Arabia Saudita, Nueva Zelanda

La película tuvo su estreno mundial en el 72° Festival Internacional de Cine de San Sebastián (septiembre de 2024), donde recibió excelentes críticas.

Posteriormente fue distinguida con el Premio a la Película de Culto del Año en el Capri Hollywood 2024 (Roma Fall Gala). También participó en el Festival de Cine de Roma 2024 antes de su lanzamiento en salas italianas el 21 de noviembre de 2024.

Qué hará Johnny Depp en Argentina

La llegada de Johnny Depp a la Argentina genera gran expectativa entre los fanáticos del cine. Además de la avant premiere en Buenos Aires, el actor y director realizará encuentros especiales en La Plata, ciudad que lo recibirá con una masterclass junto a Riccardo Scamarcio, centrada en el arte de la actuación y la dirección cinematográfica.