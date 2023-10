Revelaron el polémico motivo por el que Abel Pintos rechazó ir con L-Gante a PH: "Prefiero..."

El cantante Abel Pintos habría rechazado su participación en el ciclo de Podemos Hablar (PH), para evitar compartir la misma emisión con L-Gante. Así lo confirmó el periodista, Ángel de Brito, en LAM.

Luego del tenso cruce que tuvo el referente de RKT con el conductor de PH, Andy Kusnetzoff, por sus reiterados intentos de "hacerle pisar el palito" , revelaron otra polémica entorno al programa de Telefe.

"Primicia para los que no la tienen. L-Gante iba a coincidir con Abel Pintos en una de las fechas que tenían del programa, pero Abel no quiso compartir programa con él" , confirmó el exitoso conductor de América.

Los motivos por los que Abel Pintos no quiso compartir programa con L-Gante



Según especificó De Brito, " cuando los quisieron juntar, no hubo forma ". " Abel dijo 'yo prefiero con otra gente'. Yo sé el motivo, pero hay que hablar con él ", reveló y sorprendió a sus compañeras de piso.

Inmediatamente, las angelitas cuestionaron la actitud del jurado de Go Talent contra Elián Valenzuela. " ¿Lo considera menos artista? ", lanzaron. " No sé si es una interna musical, me gustaría preguntárselo a él" , agregó el conductor.

Abel Pintos.

No obstante, leyó los mensajes que le envió Mariana Calabró donde le especificaba los motivos. " Abel ya estuvo en el primer programa de PH. L-Gante tiene tres causas, esta última va a juicio oral, no quiere pegarse a esto seguramente ", reveló.

L-Gante cruzó en vivo a Andy Kusnetzoff



El cantante de Cumbia 420 cruzó al conductor de PH: Podemos Hablar, luego de una serie de preguntas incomodas hacia su persona. " No están hablando con un boludo ", aseveró.

"Estoy un poco enojado porque vos me invitás a tu programa y si yo fuera un chico de mentalidad débil, hubiera caído en cada una de las trampitas para pisar el ‘palito'. ¿Ustedes no saben que pueden generar problemas personales? Lo tendrían que saber porque son profesionales" , cuestionó.