El jugado look de Abel Pintos en Got Talent: lo compararon con un famoso actor y estallaron los memes

Abel Pintos se convirtió recientemente en el centro de atención en el programa de televisión "Got Talent" debido a su sorprendente cambio de look.

Para los cuartos de final de la competencia, los jurados del reality se mostraron con vestimentas llamativas y osadas. Y, sin dudas, el que mayor repercusión generó fue el cantante de "La llave".

El artista, conocido por su estilo más tradicional, dejó boquiabiertos a los espectadores al presentarse con un look audaz y diferente.

Abel Pintos: cómo fue el look que llamó la atención de los espectadores de "Got Talent"

El reconocido cantante se presentó al programa con una musculosa negra que hacía juego con un pantalón wide leg del mismo color que combinaba con la parte de arriba.

El detalle más llamativo en el look de Abel Pintos fue el accesorio que utilizó alrededor de su cuello: un collar plateado y muy recargado que causó furor en la gente.

Abel Pintos llamó la atención con su look en "Got Talent"

Got Talent: los mejores memes del llamativo look de Abel Pintos

Después de la aparición de Abel Pintos con su llamativa vestimenta en el programa de Telefe, las redes sociales estallaron. El cantante y jurado del reality fue comparado con el actor Laurence Tureaud, más conocido como Mr. T.

"Mi mami impactada con el look que pegó @AbelPintos JAJAJAJA" y "Abel Pintos, qué look excéntrico. Mucho adorno plateado. Me gusta más serio", fueron algunos de los comentarios.

Los televidentes cuando enfocaron a abel pintos con su nuevo outfit: pic.twitter.com/6hAt1NHLId — Facu!%uD83D%uDE0E (@FaquCazon_) October 10, 2023

Sin embargo, el look también tuvo muchos elogios y varios usuarios aseguraron que la vestimenta que eligió Abel para el programa le quedaba excelente.