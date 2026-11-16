El presidente Javier Milei anunció que Lego abrirá su primera tienda en la Argentina. El mandatario difundió la noticia a través de sus redes sociales y vinculó la llegada de la compañía danesa con la apertura económica impulsada por su Gobierno.

“Lego abre su primera tienda en Argentina gracias a la apertura económica de Javier Milei”, señala el video que el jefe de Estado publicó en su cuenta oficial de Instagram. El anuncio confirmó la llegada de un local de la marca a Buenos Aires, aunque todavía no se conocieron mayores detalles del proyecto.

Dónde estará la primera tienda de Lego en la Argentina

Según la información difundida por el Presidente, el establecimiento estará ubicado en el centro comercial Unicenter. Por el momento, no se precisaron la fecha de inauguración, las características del local ni las condiciones comerciales de la apertura.

La marca ya comercializa sus productos en el país a través del operador local Brickstore, que cuenta con una página web y un stand en el mismo shopping. Sin embargo, la apertura anunciada por Milei corresponde a la primera tienda de la marca en la Argentina.

El Cronista no consiguió confirmación de Unicenter, mientras que Lego todavía no realizó ningún anuncio al respecto en sus redes sociales.

Hay que aclarar que LEGO tiene un modelo de tiendas operadas por socios. La propia compañía explica que sus LEGO Certified Stores son propiedad y están gestionadas por socios autorizados. En el listado oficial de mercados con tiendas certificadas, Argentina todavía no figura.

La historia de Lego: de un taller en Dinamarca a una marca global

La historia de Lego comenzó en 1932 en Billund, Dinamarca, cuando el carpintero Ole Kirk Kristiansen abrió un pequeño taller. En sus primeros años, el emprendimiento fabricaba juguetes de madera, además de otros artículos de uso cotidiano.

Hacia fines de 1935, Kristiansen decidió concentrar la producción en los juguetes. Desde enero de 1936, la empresa adoptó el nombre Lego, una combinación de las palabras danesas leg godt, que significan “jugar bien”.

Ole Kirk Kristiansen fundó Lego en 1932, en Dinamarca, como un pequeño taller de juguetes de madera. Chris Ratcliffe

La compañía comenzó a producir artículos de plástico en 1949 y presentó en 1955 el sistema Lego System in Play, basado en la compatibilidad de sus piezas. El diseño del ladrillo actual se consolidó en 1958, cuando la firma presentó una solicitud de patente para un sistema que permitía unir las piezas con mayor firmeza.

Con el paso de las décadas, Lego amplió su catálogo y su presencia internacional. Actualmente, sus productos se venden en más de 120 países y cuenta con tiendas propias en distintos mercados.

Durante el primer semestre de 2026, el grupo informó que tenía 34.000 empleados y 1.106 tiendas de la marca en todo el mundo. En ese período lanzó más de 330 productos y registró un crecimiento interanual del 21% en sus ingresos.