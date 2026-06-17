En esta noticia Trucos para que el pedido de Shein llegue mas rápido

Las compras en Shein continúan ganando popularidad en Argentina. La plataforma china ofrece una enorme variedad de productos y prendas que muchas veces no se consiguen en el mercado local, además de precios considerablemente más bajos que los disponibles en el país.

No obstante, uno de los principales inconvenientes para los compradores es el tiempo de espera para recibir los pedidos. Aunque los envíos internacionales suelen requerir varios días por cuestiones logísticas, existen algunas estrategias y recomendaciones que pueden ayudar a reducir los plazos y aumentar las posibilidades de recibir el paquete en menos tiempo.

Trucos para que el pedido de Shein llegue mas rápido

Distintos elementos al momento de hacer una compra en Shein influyen en los tiempos de entrega. Considerarlos y usarlos a tu favor puede llevar a que tu envío llegue antes de lo que esperabas.

Comprar por un monto estratégico

Uno de los factores que puede influir en la velocidad de entrega es el valor total de la compra. Se recomienda que el pedido no exceda los 50 dólares, ya que los paquetes dentro de ese rango suelen atravesar los controles y procesos aduaneros de manera más ágil y automatizada. En cambio, aquellos que superan ese monto pueden requerir verificaciones adicionales y cálculos de impuestos.

Las compras realizadas entre sábado y domingo suelen permanecer más tiempo en los depósitos (Fuente: archivo).

Para quienes planean realizar una compra más grande, una alternativa es dividirla en dos pedidos separados por algunos días. Los envíos más pequeños y livianos generalmente tienen una circulación más rápida dentro de los centros de distribución y transporte.

Aprovechar días de logística fluida

El momento de la semana en que se realiza la compra también puede marcar una diferencia. Los pedidos efectuados durante los primeros días hábiles suelen procesarse en menos de 48 horas, permitiendo que salgan de Asia antes de la llegada del fin de semana. Por el contrario, las compras realizadas entre sábado y domingo suelen permanecer más tiempo en los depósitos de origen hasta el reinicio de la actividad logística.

Evitar comprar en fechas comerciales

Otra recomendación es evitar las grandes jornadas de descuentos y ventas masivas, como el Black Friday. Durante esos períodos, la demanda aumenta considerablemente y los tiempos de procesamiento pueden extenderse debido a la saturación de la plataforma y de los servicios de envío.

Además, durante febrero se celebra el Año Nuevo Chino, una fecha que paraliza gran parte de la actividad comercial y logística del país durante aproximadamente dos semanas.

Prestar atención al envío en el checkout

Antes de finalizar la compra, conviene revisar cuidadosamente las opciones de envío disponibles. Dependiendo del peso y las características del pedido, Shein puede ofrecer distintas modalidades.

Cuando sea posible, se aconseja elegir el envío estándar con seguimiento, ya que suele tener una gestión más eficiente. En cambio, los envíos económicos sin tracking suelen contar con menor prioridad de transporte y pueden experimentar demoras adicionales.