Agregarle canela al café | Qué beneficios tiene y cuánto se recomienda agregar (foto: archivo).

El café es una de las bebidas más populares del mundo y, para muchos, se convirtió en un ritual imprescindible. Millones de personas lo consumen para obtener energía y enfrentar la rutina diaria. Sin embargo, más allá de su función como un estimulante, este producto también se consume por placer y socialmente.

A pesar de esta adopción masiva, el consumo desmedido esconde riesgos potenciales para la salud que no se pueden ignorar. Las dosis diarias excesivas de cafeína puede desencadenar efectos secundarios indeseables que van desde el nerviosismo, la ansiedad y el insomnio crónico, hasta complicaciones más severas en el sistema cardiovascular.

¿Cuántos cafés hay que tomar por día?

De acuerdo con las pautas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), el máximo seguro para un adulto sano es de 400 miligramos de cafeína al día , lo que equivale aproximadamente a entre 4 y 5 tazas de café de 236 mililitros.

Los expertos aclaran que para sufrir una intoxicación grave o complicaciones críticas se necesitaría llegar a los 1200 miligramos diarios, pero el umbral de las 5 tazas ya puede empezar a pasar factura en personas sensibles.

Sin embargo, las recomendaciones varían notablemente según el perfil de cada consumidor:

Mujeres embarazadas o en período de lactancia : El límite estricto se reduce a la mitad, es decir, 200 miligramos diarios (unas 2 tazas), ya que la cafeína puede traspasarse al bebé y afectar su peso al nacer.

Adolescentes : Especialistas médicos advierten que la cafeína no es saludable para este grupo y aconsejan no superar los 100 miligramos por día (una sola taza), siempre vigilando que no altere sus ciclos de sueño.

Personas con hipertensión o problemas cardíacos: Deben ser sumamente cautelosos, dado que el exceso incrementa las probabilidades de sufrir eventos cardiovasculares adversos.

Los beneficios y perjuicios de tomar café

Por un lado, la evidencia científica respalda que el consumo moderado de café aporta importantes beneficios a largo plazo. Se lo asocia directamente con una reducción en el riesgo de padecer diabetes tipo 2, insuficiencia cardíaca y ciertos tipos de cáncer.

Además, funciona como un excelente protector del sistema nervioso central al mejorar la concentración, el estado de alerta y disminuir las probabilidades de muerte prematura.

Por otro lado, un consumo elevado y crónico juega en contra del bienestar. Los excesos de cafeína están vinculados con un mayor riesgo de demencia y accidentes cerebrovasculares (ACV).

A nivel cotidiano, las contras más frecuentes implican taquicardia, irritabilidad, malestar estomacal y dificultades severas para conciliar el sueño.

A esto se le suman las preparaciones modernas de las cafeterías que vienen acompañadas de hasta 50 gramos de azúcar añadido, transformando una infusión saludable en una bomba glucémica y de calorías.