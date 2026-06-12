Alarma por el fenómeno que cambiará el tiempo en semanas: científicos alertan por climas extremos.

La comunidad científica internacional encendió las alertas tras confirmar el regreso de El Niño, uno de los fenómenos climáticos más influyentes del mundo. Las recientes mediciones realizadas en el océano Pacífico muestran un aumento sostenido de la temperatura superficial del agua, una señal que anticipa cambios importantes en los patrones meteorológicos globales.

La preocupación crece porque este episodio llega en un contexto marcado por el calentamiento global, lo que podría potenciar sus efectos y llevar a que los próximos años registren temperaturas sin precedentes. Diversos modelos climáticos incluso sugieren que el evento podría ubicarse entre los más intensos observados desde mediados del siglo pasado.

Por qué preocupa tanto el regreso de El Niño

Los especialistas explican que este fenómeno se produce cuando las aguas del Pacífico ecuatorial se calientan por encima de sus valores habituales. A medida que esa energía se libera hacia la atmósfera, modifica la circulación del aire y altera las condiciones meteorológicas en numerosos países.

El Niño tiende a elevar las temperaturas medias mundiales y a aumentar los fenómenos extremos. Foto: Gemini (Ilustración).

Las proyecciones más recientes indican una elevada probabilidad de que se transforme en un episodio extremadamente fuerte durante los próximos meses. Según los investigadores, esto podría traducirse en olas de calor más severas, lluvias intensas en algunas regiones y prolongados períodos de sequía en otras, afectando actividades productivas y sistemas alimentarios.

Las consecuencias que podrían sentirse en distintos continentes

Los impactos no serán iguales en todas partes. En algunas zonas de América y África existe riesgo de precipitaciones extraordinarias e inundaciones, mientras que regiones de Oceanía y sectores de Sudamérica podrían enfrentar una marcada escasez de lluvias. Estas variaciones también tienen capacidad para alterar cosechas, elevar los precios de los alimentos y generar pérdidas económicas significativas.

Los expertos sostienen que la combinación entre un evento de El Niño particularmente intenso y el aumento sostenido de la temperatura global puede amplificar fenómenos extremos. Además, advierten que, aunque este ciclo climático ocurre naturalmente cada cierto número de años, sus efectos podrían sentirse con mayor fuerza sobre un planeta que ya atraviesa niveles récord de calentamiento, generando condiciones cada vez más desafiantes para millones de personas en todo el mundo.