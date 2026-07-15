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Este miércoles, 15 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Primera.

En este miércoles, 15 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9871 - Excremento

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 15 de julio

 1°9871 11°5624
 1492  12°8104
 3°5346 13°7560 
 9510  14°6797 
 3121  15°6797 
 6°8610  16°1731
 7354  17°5947 
 7686  18°7970 
 3533  19°7259 
 10°0610 20°9743 

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Soñar con Excremento suele simbolizar dinero, liberación de cargas y la transformación de lo desagradable en provecho personal.

También puede reflejar vergüenza, necesidad de limpiar tu vida o una advertencia ante decisiones impulsivas y situaciones tóxicas.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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