Este miércoles, 15 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Primera.

En este miércoles, 15 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9871 - Excremento

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 15 de julio

1° 9871 11° 5624 2° 1492 12° 8104 3° 5346 13° 7560 4° 9510 14° 6797 5° 3121 15° 6797 6° 8610 16° 1731 7° 7354 17° 5947 8° 7686 18° 7970 9° 3533 19° 7259 10° 0610 20° 9743

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con Excremento suele simbolizar dinero, liberación de cargas y la transformación de lo desagradable en provecho personal.

También puede reflejar vergüenza, necesidad de limpiar tu vida o una advertencia ante decisiones impulsivas y situaciones tóxicas.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.