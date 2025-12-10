En esta noticia

Para aquellas personas con poco espacio en las casas o departamentos, ahora existe un nuevo electrodoméstico chino que puede reemplazar para siempre al lavarropas.

A su vez, tiene ventajas en cuanto al ahorro de energía, por lo que serán capaces de pagar menos en la factura de luz a fin de mes. Este electrodoméstico no solo reemplaza la lavadora, sino que ofrece múltiples beneficios.

Te puede interesar

Adiós a la mesa de comedor: la nueva tendencia que viene de afuera y la reemplaza para siempre

Te puede interesar

Adiós a los jeans anchos: la nueva moda que llega desde Europa para el verano 2026
Adiós al lavarropas: el nuevo dispositivo inteligente que lo reemplaza y no ocupa espacio. Foto: Xiaomi
Adiós al lavarropas: el nuevo dispositivo inteligente que lo reemplaza y no ocupa espacio. Foto: Xiaomi

Adiós al lavarropas: cómo es el nuevo dispositivo inteligente que lo reemplaza

Se trata de un electrodoméstico que entra en cualquier rincón de la cocina, baño o incluso en un armario y que realiza el trabajo de una lavadora y secadora full-size.

El Xiaomi Mijia Mini Washing Machine es un dispositivo inteligente compacto diseñado para cargas pequeñas y prendas delicadas, con una capacidad de lavado de hasta 1 kg y secado de 0,5 kg.

Además, pesa solo 22 kg y luce un diseño minimalista que se adapta a hogares modernos, urbanos y minimalistas. Esta mini lavadora y secadora combina tecnología de punta con domótica, permitiendo que controles todo desde tu smartphone.

Te puede interesar

Adiós a las calzas: la nueva moda fitness que llega desde Europa para entrenar este verano 2025

Las características de esta nueva lavadora

Este dispositivo inteligente para el lavado sube el estándar de comodidad y eficiencia. Entre sus características, resaltan:

  • Ciclos ultrarápidos: un lavado en solo 15 minutos para emergencias, y un secado suave perfecto para telas delicadas como la seda.
  • Eficiencia energética top: funciona con solo 750 W de potencia, reduciendo tu factura de luz y el impacto ambiental.
  • Conectividad smart: se puede integrar con la app móvil para control remoto, comandos de voz (compatible con asistentes como Alexa o Google Home) y un bloqueo de seguridad para niños.
  • Diseño portátil: ligero y compacto, se instala en minutos sin obras ni complicaciones.

¿Cómo utilizar el electrodoméstico que reemplaza al lavarropas?

El funcionamiento de este lavarropas es fácil para cualquier persona y revoluciona la forma de lavar. Solo deben seguir estos pasos:

  1. Cargar la ropa: introducir hasta 1 kg de prendas en su tambor compacto.
  2. Seleccionar el ciclo: usá la app o el panel táctil para elegir lavado rápido (15 min) o secado suave.
  3. Controlar a distancia: monitoreá el progreso vía móvil o voz, con alertas en tiempo real.