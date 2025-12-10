Para aquellas personas con poco espacio en las casas o departamentos, ahora existe un nuevo electrodoméstico chino que puede reemplazar para siempre al lavarropas.

A su vez, tiene ventajas en cuanto al ahorro de energía, por lo que serán capaces de pagar menos en la factura de luz a fin de mes. Este electrodoméstico no solo reemplaza la lavadora, sino que ofrece múltiples beneficios.

Adiós al lavarropas: el nuevo dispositivo inteligente que lo reemplaza y no ocupa espacio. Foto: Xiaomi

Adiós al lavarropas: cómo es el nuevo dispositivo inteligente que lo reemplaza

Se trata de un electrodoméstico que entra en cualquier rincón de la cocina, baño o incluso en un armario y que realiza el trabajo de una lavadora y secadora full-size.

El Xiaomi Mijia Mini Washing Machine es un dispositivo inteligente compacto diseñado para cargas pequeñas y prendas delicadas, con una capacidad de lavado de hasta 1 kg y secado de 0,5 kg.

Además, pesa solo 22 kg y luce un diseño minimalista que se adapta a hogares modernos, urbanos y minimalistas. Esta mini lavadora y secadora combina tecnología de punta con domótica, permitiendo que controles todo desde tu smartphone.

Las características de esta nueva lavadora

Este dispositivo inteligente para el lavado sube el estándar de comodidad y eficiencia. Entre sus características, resaltan:

Ciclos ultrarápidos: un lavado en solo 15 minutos para emergencias, y un secado suave perfecto para telas delicadas como la seda.

Eficiencia energética top : funciona con solo 750 W de potencia, reduciendo tu factura de luz y el impacto ambiental.

Conectividad smart : se puede integrar con la app móvil para control remoto, comandos de voz (compatible con asistentes como Alexa o Google Home) y un bloqueo de seguridad para niños.

Diseño portátil: ligero y compacto, se instala en minutos sin obras ni complicaciones.

¿Cómo utilizar el electrodoméstico que reemplaza al lavarropas?

El funcionamiento de este lavarropas es fácil para cualquier persona y revoluciona la forma de lavar. Solo deben seguir estos pasos: