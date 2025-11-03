AC/DC anunció su regreso a Argentina, con una fecha imperdible en el Estadio de River Plate. La histórica banda de rock se presentará el 23 de marzo de 2026, como parte de su arrolladora gira mundial "Power Up Tour".

La legendaria banda de rock australiana anunció su presentación en el marco del "Power Up Tour", una gira mundial que ya agotó estadios en América del Norte, Europa y Oceanía.

La cita será el 23 de marzo de 2026 en el Estadio Monumental, bajo la producción de DF Entertainment, y marcará el regreso de uno de los grupos más influyentes del rocK.

AC/DC en River Plate: dónde comprar las entradas

Las entradas saldrán a la venta el 7 de noviembre a las 10 de la mañana, exclusivamente a través del sitio oficial de All Access.

Las preventas suelen agotarse en cuestión de minutos, por lo que se espera una alta demanda desde el primer día. Además, se habilitarán diferentes medios de pago y cuotas según cada tarjeta y banco adherido.

El regreso de AC/DC a Argentina



La banda regresa en el marco de su nuevo tour Power Up, el álbum número 17 de AC/DC, lanzado en 2020 como homenaje a Malcolm Young, el guitarrista rítmico y alma fundacional de la banda.

El disco reúne riffs inéditos compuestos junto a su hermano Angus Young, recuperando la esencia más pura del grupo y reafirmando su lugar como ícono del hard rock.

La formación actual está integrada por Brian Johnson (voz), Angus Young (guitarra líder), Stevie Young (guitarra rítmica), Chris Chaney (bajo) y Matt Laug (batería).

Para miles de fanáticos, será la oportunidad de revivir aquellas noches de 2009 y celebrar el legado de una banda que vendió más de 200 millones de discos en todo el mundo.