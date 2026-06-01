Lollapalooza Argentina confirmó que volverá al Hipódromo de San Isidro el 12, 13 y 14 de marzo de 2027 y anunció cómo será la venta de entradas para una edición que promete repetir el fenómeno musical de los últimos años.

Después de una edición que reunió a figuras internacionales como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Skrillex, Lorde y Paulo Londra, el festival apuesta otra vez por tres jornadas atravesadas por la música, los shows en vivo y una experiencia cada vez más grande.

Cuándo salen a la venta las entradas para Lollapalooza Argentina 2027

La primera instancia será exclusiva para los fanáticos históricos del festival. Los abonos Lolla FAM estarán disponibles desde el miércoles 3 de junio a las 10, únicamente para quienes hayan asistido a cinco ediciones o más de Lollapalooza Argentina.

Los usuarios habilitados recibirán un código personalizado por mail entre el 1 y el 2 de junio para acceder a la compra de hasta dos abonos a precio Early Bird.

Luego llegará la venta Early Bird y la preventa exclusiva Santander Visa, que comenzará el jueves 4 de junio a las 10 de la mañana a través de AllAccess.

La preventa bancaria tendrá una duración de 24 horas o hasta agotar stock y contará con hasta seis cuotas sin interés. Una vez finalizada esa etapa, se habilitará automáticamente la venta general con todos los medios de pago.

Cuánto cuestan las entradas de Lollapalooza Argentina 2027

Los abonos Early Bird tendrán un valor de $ 205.000 más service charge y podrán pagarse en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa.

Además, los clientes de Mi Personal podrán acceder a un 15% de descuento solicitando un código desde la app oficial de la compañía.

Qué incluye cada tipo de abono

Como ocurre en cada edición, el festival ofrecerá distintas categorías de tickets para elegir cómo vivir la experiencia.

3 Day Pass

Es el abono general para los tres días del festival. Incluye acceso a todos los escenarios y shows, además de ingreso a espacios temáticos como Kidzapalooza, Espíritu Verde, Rock & Recycle, La Playita y el recorrido artístico dentro del predio.

También contempla estaciones de agua gratuitas, acceso al Beer Garden para mayores de 18 años y la posibilidad de comprar gastronomía y merchandising oficial.

3 Day Pass Plus

A los beneficios del pase general se suma una zona exclusiva con espacios de descanso, wifi, baños preferenciales, pantallas en vivo, lockers gratuitos y acceso prioritario a sectores gastronómicos y puntos de hidratación.

3 Day Pass Lolla Lounge

Es la experiencia premium del festival. Incluye acceso al sector Lolla Lounge con vista preferencial a los escenarios principales, áreas exclusivas de relax, estaciones de carga para celulares, lockers, puestos de hidratación, merchandising y atención personalizada.

Más servicios y experiencias dentro del festival

Lollapalooza también volverá a ofrecer servicios adicionales para quienes quieran organizar el fin de semana completo dentro del predio.

Entre ellos aparece nuevamente Lolla Dine, el espacio gastronómico con vista panorámica y menú exclusivo, además de estacionamiento oficial y un servicio de transporte especial para facilitar la llegada y salida del festival.