En esta noticia Paso a paso: receta de chipa sin gluten y sin harina

El chipa es un clásico del Litoral argentino y de la gastronomía paraguay. Este pan de queso suele ser crocante por fuera y tierno por dentro. Su popularidad trascendió las fronteras y hoy se convirtió en una de las preparaciones preferidas para acompañar el mate, el café o la merienda en todo el país.

Aunque el chipa se elabora con fécula de mandioca, muchas variantes incorporan harinas de trigo u otros ingredientes que no lo hacen apto para celíacos.

Prepararlo en casa 100% gluten free es sencillo y requiere pocos ingredientes, lo que lo convierte en una receta práctica, económica y perfecta para tener siempre a mano.

Paso a paso: receta de chipa sin gluten y sin harina

Ingredientes (para 20 a 25 unidades)

250 g de fécula de mandioca

260 g de queso semiduro (pattégras, gouda o fontina) rallado o en cubos pequeños

100 g de manteca

2 huevos

60 cc de agua

8 g de polvo para hornear (2 cucharaditas)

Sal a gusto

Instrucciones