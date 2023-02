Atendió a una mesa con 17 personas, recibió una miserable propina y su reclamo se hizo viral: "Me tengo que largar a llorar"

El reclamo de una moza se hizo viral en TikTok, luego de que revelara la mísera propina que le había dejado una mesa con 17 personas. Los comensales gastaron más de $ 70.000 en un restaurante de Argentina, según se podía ver en el ticket publicado.

El descargo de la moza en TikTok: "Me río para no llorar"

La moza compartió su indignación en TikTok a través de su cuenta (@antireflexx)."Tomaron 14 cervezas y tres refrescos, y gastaron un total de $70,400", explicó en el video, mientras mostraba el ticket de la cuenta y la propina que había recibido.

"Les doy la cuenta y me dieron un fajito de propina. 17 personas (eran)", remarcó la moza. En el video se ve cómo cuenta los billetes de $10 y $20.

"Dejaron a razón de $15 por persona", dijo entre risas. "Me río porque si no me tengo que largar a llorar", expresó luego.

Críticas y comentario al video



El video se volvió viral con más de 400.000 visitas y 15.000 me gusta, por lo que los comentarios no tardaron en llegar. Aunque muchos estuvieron de acuerdo con la queja viral, otros decidieron criticarla.

El principal argumento de quienes la criticaron, era el de que las propinas no son obligatorias en Argentina. "Disculpame. Ahora voy a empezar a dejar 10 mil de propina por qué como es obligatorio... ¿Viste?", dijo una joven con ironía.

Otra usuaria se sumó a la discusión y añadió: "No es por mala, pero a veces te ahorras todo un mes para salir y poder consumir en un restaurante o bar. "Si tengo de más con gusto te doy propina", aseguró.

Respuestas a las críticas

Con más de 800 comentarios recibidos, la joven moza decidió responder a través de varios videos. En ese sentido, contó que sus colegas están de acuerdo en que las propinas son "una mano amiga adicional" que los ayudaría a ser "financieramente autosuficientes" frente a los bajos salarios que reciben.

Por último, también dio su opinión sobre los comensales que dejan esas bajas propinas: "Tengo una teoría sobre ellos. Para mí, se quedaron en el tiempo. Tal vez los números eran buenos antes de que salieran de $ 20, y ahora no se han actualizado, pero lo hicieron con buenas intenciones".

"En ese caso, no me molesta porque mucha gente es buena y me molesta cuando te tratan mal y sobre todo no dejan nada atrás", finalizó.