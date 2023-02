A una semana de que se detectara el primer caso de gripe aviar en Argentina, más precisamente en Jujuy, ya hay contagios en varias provincias y desde el Gobierno instrumentan medidas para frenar el avance de este virus provocado por la influenza que preocupa al mundo por su contagio entre aves, mamíferos y seres humanos.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) declaró la emergencia sanitaria en todo el país tras el primer caso detectado en la Argentina, pero al menos otras 16 naciones de Latinoamérica ya informaron contagios en lo que se volvió una preocupación global tras la pandemia de COVID-19.

La gripe aviar H5N1es una enfermedad que se transmite a través de un virus y que afecta principalmente a las aves de corral como gallinas, pavos y patos pero también a las aves silvestres. Hasta el momento, no hay registros de transmisión interhumana sostenida del virus a nivel global por lo que el riesgo de contagio a personas se considera bajo, señalaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.

Gripe aviar: cuántos casos hay, en qué provincias y el mapa que preocupa al Gobierno

Sin embargo, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) igual pusieron el alerta sobre una posible pandemia ya que el virus afectó a diferentes grupos de mamíferos alrededor del planeta. Y lo que es peor: puede mutar para ser transmisible entre humanos.

Gripe aviar: cuántos casos hay en la Argentina

El miércoles pasado se detectó el primer caso de gripe aviar en el país, y desde ese día en total se registraron ocho contagios en cuatro provincias. Seis de las infecciones se informaron en aves de "traspatio" o de corral, mientras que las otras dos detectadas fueron en animales silvestres.

Los distritos que ya tienen casos de gripe aviar son Córdoba, Salta, Santa Fe y Jujuy, donde se registró el primer animal infectado. Por el momento, la OMS detalló que la transmisión entre humanos de esta enfermedad no es común.

"La enfermedad no se transmite a las personas por medio del consumo de carne aviar y sus subproductos. Por lo tanto, no hay peligro en la ingesta de estos alimentos", informaron desde la cartera sanitaria. Esto se debe a que no es posible contagiarse con la carne de pollo o el huevo, sino en el contacto con un animal infectado.

GRIPE AVIAR: Cuáles son los síntomas

La OMS también señaló cuáles son los síntomas a tener en cuenta para detectar esta enfermedad: "Éste, como otros virus gripales de origen zoonótico que pueden afectar a los humanos, causa enfermedades que van desde infecciones leves de las respiratorias superiores (fiebre y tos) hasta neumonía, choque séptico, síndrome de distrés respiratorio agudo o incluso la muerte".

La industria del huevo refuerza controles: el futuro del abastecimiento, los precios y las exportaciones

Gripe aviar: cambios en el protocolo ante el aumento de casos, ¿puede pasar a los humanos?

Además, desde el organismo internacional advirtieron que los casos de síntomas gastrointestinales son más frecuentes en los contagios con la gripe aviar H5N1 y hasta casos de conjuntivitis, pero los más comunes son los síntomas respiratorios.

Los síntomas iniciales comunes son fiebre alta (igual o superior a 38°C) y tos pero "también se han notificado otros síntomas como diarrea, vómitos, dolor abdominal, sangrado por la nariz y las encías y dolor torácico en la evolución clínica de algunos pacientes", detalló la agencia sanitaria internacional.

GRIPE AVIAR: Cómo prevenir el contagio

El Ministerio de Salud de la Nación elaboró una serie de recomendaciones para la población general, a fin de evitar la propagación del virus: