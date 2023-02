"A la hiper no la ves venir": la dura advertencia de Juan Carlos de Pablo que no deja a nadie tranquilo

Pese a las políticas antiinflacionarias que intenta aplicar el Gobierno para aplacar la suba de precios en año electoral, este índice continúa acelerándose: incluso con acuerdos de precios establecidos entre las empresas y el ministerio de Economía a cargo de Sergio Massa, el último dato marcó un aumento promedio del 6% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Esto implica una aceleración mensual del 0,8% entre diciembre y enero que complica los planes del ministro para alcanzar el objetivo del 60% dispuesto en el Presupuesto 2023, con una suma interanual actual del 98,8% .

Es por esta falta de una tendencia a la baja consolidada que el economista Juan Carlos de Pablo no descarta la posibilidad de que Argentina sufra una nueva hiperinflación este año.

Al respecto, advirtió que "una híper no la ves venir" y, recordando el proceso ocurrido en el país en 1989, remarcó que, al observar los primeros cuatro meses de este año, un aumento de precios de semejante magnitud -del 3079 % más otro 2314 % en 1990- "no estaba claro" en un principio.

"Después aparecen los que dicen que era obvio, pero yo hoy te muestro los números mes a mes del '89, tapo de abril en adelante y te pido que me muestres la híper y no está claro", recalcó De Pablo. Y reforzó: "Es un día a día ver si la Argentina explota o no".

"No tenés como saber que se viene una híper".

Además, respecto a la posibilidad de que este fenómeno ocurra nuevamente en el país, el economista advirtió que tampoco es imaginable ni para la política ni para la sociedad "la intensidad con la que se vive una vez que este aparece".

"La primera verdad es que no tenés cómo saber que se viene una híper, y la segunda es que una vez que esta agarra velocidad...", alertó en diálogo con Radio Rivadavia.

En este marco, se refirió a las elecciones presidenciales de este año y remarcó que no se debe esperar un "shock de confianza" en caso de que gane la oposición, aunque él considera que el próximo gobierno "no puede ser peor que este".

"No va a ocurrir un shock de confianza porque venimos muy golpeados los argentinos: 2015 también existió, entonces vamos a ser mucho más prudentes, ojalá tengamos un gran presidente y grandes convicciones, pero, aun así, en el arranque, hay que ver", agregó para cerrar.