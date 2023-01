"Creo que nos mataron": se quejó por los precios de un restaurante en Bariloche y los usuarios de las redes la destrozaron con su respuesta

Bien sabemos que las diferentes historias de los locales gastronómicos invaden las redes sociales. Este fue el caso de una joven que comió en un restaurante junto a dos comensales más , en el sur de la Argentina. La mujer publicó que se llevó una sorpresa al ver el monto final en el ticket, que se volvió viral.

Durante el verano, la Patagonia argentina es uno de los destinos más elegidos por los turistas a la hora de vacacionar. Y la ciudad de San Carlos de Bariloche es una de las zonas más solicitas, gracias a su increíble servicio de calidad y los paisajes que la adornan todo el año.



Qué comieron en el rincón patagónico

En el local ubicado sobre la Av. Exequiel Bustillo 14200, en San Carlos de Bariloche, los comensales ordenaron una provoleta clásica, un cordero patagónico para dos personas, matambre con guarnición y tres aguas saborizadas . Mas allá de haber disfrutado la exquisita gastronomía, al momento de pedir la cuenta se llevaron una enorme decepción.

La joven decidió utilizar la red social Twitter para hacer su descargo: "Esto nos cobraron en Bariloche, sin vino ni cerveza. ¿Les parece que está bien? Para mí nos mataron", publicó indignada en su cuenta tras haber finalizado su comida y ver este detalle en el ticket del restaurante.



los comentarios de los usuarios de twitter

La repercusiones no se pusieron del lado de la joven. A la espera de que los usuarios apoyen su queja, muchos internautas cargaron contra ella con el argumento de que debió mirar la carta con los precios antes de sentarse y tomar la decisión de quedarse en el lugar.

"Me parece más que lógico la verdad, sobre todo en un destino turístico. La próxima si te parecen elevados los precios a la hora de mirar la carta podes irte a otro lado." y "El problema es que nuestra moneda no existe. Comer tres personas en cualquier parte del mundo por U$S 46 es un regalo (son 15 dólares por cabeza). Argentina está de remate para los turistas, pero imposible para nosotros" fueron las menciones más destacadas. ¿Vos qué opinas?