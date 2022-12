La entrada de Daniela que fue furor en las redes: rechazó a Thiago y encaró la venganza contra Coti

Tras una gala histórica en Gran Hermano 2022, este lunes decretaron la expulsión de Juliana e ingresaron tres ex participantes a la casa: Daniela, Agustín y Lucila "La Tora". Sin lugar a dudas, una de las entradas más esperadas fue la de la oriunda de Moreno, quien apenas ingresó inició su venganza contra Coti y su ex novio Thiago: "¿Contenta de verme?", arremetió.



Se llevó adelante el tan ansiado repechaje y, por votación del público, Daniela Celis volvió a la casa más famosa del país. Su ingresó fue uno de los más esperados por los fanáticos dado que, en su salida, se enteró que dos de los participantes más cercanos la habían traicionado o criticado por detrás.

Sin embargo, regresó a GH 2022 con las garras en punta y fue furor en las redes sociales. Enseguida, los televidentes destacaron sus picantes contestaciones contra la correntina y su forma de ignorar a su ex pareja. ¿Cómo fue la entrada de Daniela de Gran Hermano?

Daniela de Gran Hermano ganó el repechaje y se vengó de Coti



Julieta y Romina, sus amigas dentro de la casa, fueron las primeras en ir a abrazarla y a advertirle que no cuente nada del afuera. Esto se debió a la inesperada expulsión de Juliana, minutos antes, por haber divulgado en reiteradas ocasiones información sobre el exterior.

No obstante, las chicas ya habían descubierto la estrategia más importante: su "aliada" Coti las había traicionado y le había hecho la espontánea a Juli y Daniela. En este marco, el reingresó de "Pestañela" se disfrutó aún más, ya que se esperaba una fuerte reacción hacia la novia de El Conejo.

"Coti se quiere matar por el repechaje. No la podía mirar a Dani", se burló la rubia en la habitación y celebró la chicana de su compañera al cruzarse con la correntina: "Me encantó que le dijiste: ‘¿Estás contenta de verme?'".

julieta diciendo que daniela le dijo a coti en la cara "ESTAS CONTENTA DE VERME?" AAAAAAA VENGANIELA ENTRO CON TODO %uD83D%uDED0 #GH2022 #GranHermano pic.twitter.com/mWXmlmzfBi — lautaro (@itslautrolo) December 27, 2022

Daniela de Gran Hermano también fue contra Thiago Medina





Su único blanco no fue Coti, en la última semana, Daniela planeó estratégicamente su reencuentro con su ex pareja Thiago, luego de enterarse de que el "no la soportaba" a pesar de estar juntos y tener relaciones sexuales en reiteradas ocasiones.

Cuando ingresó, el chico de González Catán corrió a recibirla para unirse en el abrazo de Julieta y Romina, pero se dio cuenta de que la actitud de "Vengañela" no era la de antes.

En este marco, la participante consultó con una copa en mano si estaba libre su cama para reacomodarse en el reality. Fue allí cuando Medina le confesó que solía dormir ahí porque la extrañaba, a lo que ella le responde: "Qué, ¿me extrañabas?", con un tono irónico que dejó perplejo a su ex novio.

Durante sus primeros minutos en la casa, Daniela ignoró por completo a Thiago y comenzó así a mover las primeras fichas de su plan.

Gran Hermano 2022: ¿Quiénes ingresaron en el repechaje?

Tras la eliminación de Juliana, se abrió un cupo más para los ex participantes y fueron tres lo que abrieron nuevamente la puerta a la casa más famosa del país: Daniela, Agustín (el segundo jugador más votado por el público) y, por último, La Tora. Ella logró ingresar por la sanción a su compañera.