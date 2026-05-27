“Si estamos bien, somos capaces”.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni y bajo la capitanía de Lionel Messi, buscará sumar tres puntos y consolidar su racha de 30 partidos sin perder.

En la antesala del Mundial 2026 y con el estreno de El Método Scaloni, volvió una pregunta que excede al fútbol: ¿qué hizo realmente Lionel Scaloni para transformar emocionalmente a la Selección Argentina?

Durante años se habló de táctica, sistemas de juego o recambio generacional. Pero quizás la verdadera revolución ocurrió en otro lugar, mucho menos visible: en el plano simbólico, emocional y cultural.

Hay una frase de Ángel Di María que probablemente explique mejor que ninguna otra lo que pasó dentro de la Selección: “Se rompió la pared”.

"Se rompió la pared", dijo Ángel di María

No habla solo de fútbol. Habla de la caída de un peso emocional que durante años condicionó psicológicamente al equipo argentino. Porque antes de Scaloni, la camiseta pesaba. Pesaban las finales perdidas, las comparaciones permanentes, la presión sobre Lionel Messi y la sensación constante de deuda emocional con millones de argentinos.

Y cuando una identidad colectiva se organiza alrededor del miedo a fallar, el rendimiento deja de fluir. La creatividad se reduce y la presión deja de ser un estímulo para transformarse en amenaza.

Messi lo expresó muchas veces: había una mochila emocional. Y eso no afecta solo al fútbol. Afecta a cualquier equipo, organización o cultura atravesada por la exigencia extrema y el miedo al error.

Ahí aparece uno de los grandes aportes del Método Scaloni: la transformación no empezó desde lo táctico, sino desde la reconstrucción de la confianza.

Después de ganar la Copa América en el Maracaná, Messi dijo dos palabras profundamente reveladoras: “Ya está”. No hablaban solo de un título. Hablaban de una liberación emocional.

Lionel Messi, el capitán argentino, levanta la Copa América en el Maracaná en el 2021.

Scaloni sintetizó esa lógica en una frase aparentemente futbolera, pero profundamente cultural: “Lo importante es que las piernas no pesen”.

Porque las piernas pesan cuando el sistema emocional está tomado por el miedo, la culpa y la presión permanente. Y dejan de pesar cuando aparecen la confianza, la pertenencia y la seguridad psicológica.

Ahí aparece una de las enseñanzas más valiosas de este proceso para el liderazgo contemporáneo: las personas rinden mejor cuando sienten confianza antes que amenaza.

Por eso aparecen frases tan reveladoras dentro del grupo campeón del mundo. Emiliano Martínez dijo alguna vez: “En la selección es más fácil jugar que en cualquier equipo”. Rodrigo De Paul afirmó: “Nosotros salimos a la cancha ganando 1 a 0”. Y Leandro Paredes resumió el nivel de credibilidad construido por el cuerpo técnico: “Si Scaloni te dice que son las dos de la tarde, son las dos de la tarde”.

Eso no se construye solo desde el liderazgo táctico. Se construye desde la confianza.

La gran diferencia del ciclo Scaloni fue entender que el alto rendimiento sostenible no depende exclusivamente del talento técnico, sino también de las condiciones emocionales y culturales en las que ese talento se desarrolla.

Durante mucho tiempo, la camiseta representó presión y miedo a decepcionar. Hoy volvió a representar orgullo, pertenencia y deseo.

Quizás por eso el liderazgo más poderoso no sea el que más exige, sino el que logra que las personas vuelvan a sentirse capaces.

Porque cuando un equipo recupera la confianza, el disfrute y el sentido de pertenencia, las piernas dejan de pesar. Y ahí aparece algo más poderoso que cualquier estrategia: la confianza colectiva.

Tal vez por eso la frase más importante de este proceso no haya sido táctica ni futbolera. Tal vez haya sido profundamente humana:

“Si estamos bien, somos capaces”.