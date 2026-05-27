Ya sea con pan suave o brioche, doble medallón o simple, la hamburguesa dejó hace mucho tiempo de ser solo una comida rápida para convertirse en un símbolo de la gastronomía urbana. Cada 28 de mayo, el Día Mundial de la Hamburguesa funciona como la excusa perfecta para convertir el simple ritual de comer con las manos en una ocasión de festejo .

En Buenos Aires, la celebración se traduce en menús especiales, recetas inéditas y promociones que invitan a descubrir nuevos locales. Pese a que todas las versiones son diferentes, comparten la misma obsesión para encontrar la receta de la hamburguesa perfecta.

Los mejores lugares para celebrar el Día de la Hamburguesa

El en marco de la celebración, diversos restaurantes lanzaron promociones como 2x1, descuentos imperdibles y ofertas que parten desde los $ 10.500.

B´Moodie: celebra el día desde $ 10.500

B´Moodie se convirtió en un imperdible a la hora de hacer un top. Para la celebración lanzaron un 30% de descuento en su hamburguesa Good Vibes simple para que todos puedan disfrutarla desde tan solo $ 10.500.

B´Moodie celebrará el Día Mundial de la Hamburguesa con una promoción desde los $ 10.500.

El suave pan, proveniente de Kalis Pizzas, se completa con un blend de carnes propias, lechuga, tomate, pepinillos y salsa B´Moodie trufada. Estará disponible durante todo el 28 de mayo en su local de Paseo del Sol en Palermo Off (Beruti 3330).

B´Moodie celebrará el Día Mundial de la Hamburguesa con una promoción desde los $ 10.500.

Quienes se queden con ganas de probar otras versiones, el local también tiene otras creaciones propias como la Moodie (cheddar, bacon, maní frito y salsa Monkey Nut) y la Guilty (alioli de ajos confitados y relish artesanal).

Bruce Grill: 2 hamburguesas al precio de 1

El restaurante referente de la cocina americana en Parque Leloir lanzó una promoción imperdible de 2x1 en sus hamburguesas para el 28 de mayo . Los platos están elaborados con un blend premium de roast beef y bife de chorizo que se sirven en pan de papa y vienen con papas fritas o ensalada.

Bruce Grill celebra el Día Mundial de la Hamburguesa con una promoción 2x1. LUCIANO BACCHI

El restaurante reúne una amplia variedad de hamburguesas como:

Jefe de Jefes: doble carne, bacon, cheddar, panceta, mostaza, ketchup y pepinillos.

Triple Hulk: triple carne, cebolla crispy y salsa Bruce.

Wilson: cheddar, panceta, cebollas asadas y salsa Thousand Island.

LTR: mix de quesos, lechuga, tomate y salsa de morrones asados.

El local está ambientado en los clásicos grills americanos y está ubicado en Martin Fierro 3246. Además, anunciaron que mantendrán todos los martes la promoción de 2x1 en burgers de la casa.

Somos Asado y Mi Barrio: un pop up de hamburguesas a la parrilla

La parrilla y la hamburguesería se unen en un pop up imperdible para celebrar el Día Mundial de la Hamburguesa. Durante el 28, 29 y 30 de mayo se juntan para llevar el sandwich a un nuevo nivel en donde los fierros calientes y la carne madurada en seco son los protagonistas . La colaboración da como resultado hamburguesas premium hechas con un blend de bife de aguja madurado por más de 40 días y vacío cocinadas a leña.

Somos Asado y Mi Barrio: un pop up imperdible para el Día Mundial de la Hamburguesa.

La exclusiva producción se limitará a 20 por jornada e incluye tres opciones: La Doble (dos medallones, doble cheddar, cebolla caramelizada, pepinillos y salsa especial), La Sangre Azul (medallón de 200 gramos, queso Sangre Azul de Mauricio Couly, mermelada de panceta, rúcula y salsa umami) y la Slider (dos medallones de 70 gramos cada uno, cheddar, cebolla crocante y salsa ahumada apenas picante). Todas las presentaciones estarán acompañadas por papas fritas fermentadas.

La preventa anticipada tiene un precio de $ 30.000 por unidad (con papas fritas) o $ 35.000 con copa de vino y servicio de agua. La experiencia estará ubicada en la Av. Scalabrini Ortiz 651 en el barrio de Villa Crespo y requiere reserva previa vía Whatsapp al 11-5834-9324.