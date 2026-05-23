El hallazgo científico que cambia todo lo que sabemos sobre el sueño: "dormir poco no es..."

Lograr un descanso profundo no se resuelve apagando las pantallas diez minutos antes de cerrar los ojos. Los especialistas en neurología advierten que la calidad del sueño no depende del ritual nocturno, sino que se empieza a construir desde el momento exacto en que nos despertamos.

La clave de este proceso está en los ritmos circadianos, el reloj biológico interno de 24 horas. Para que el cerebro libere las hormonas que inducen el reposo por la noche, necesita que durante la jornada se haya generado un marcado contraste fisiológico entre la actividad y la relajación.

El regulador más potente de este reloj es la luz natural. Exponerse al sol durante las primeras horas de la mañana “pone en hora” al organismo y lo activa, mientras que el abuso de luces artificiales por la noche confunde al cerebro y retrasa la aparición del cansancio.

El ejercicio físico es otro pilar fundamental para el descanso, pero el horario resulta determinante. Entrenar por la mañana frena la producción de melatonina y la reserva con más potencia para la noche, pero ir al gimnasio a última hora genera un estado de alerta neurológica contraproducente.

Bajar el nivel de estrés acumulado es el siguiente desafío ineludible para ganarle al insomnio. La suma diaria de tensiones laborales mantiene encendido el sistema de alerta del cuerpo, por lo que es vital empezar a bajar las revoluciones al caer la tarde para permitir la transición al sueño.

Un factor menos conocido que influye en el reloj interno es el contacto social. Las interacciones humanas en la primera mitad del día, como las rutinas compartidas en el trabajo o en casa, funcionan como anclas temporales que le confirman al cerebro que la jornada ha comenzado formalmente.

La mesa también define cómo dormimos, ya que las dietas ricas en alimentos ultraprocesados provocan microdespertares. Los médicos aconsejan dejar una ventana de ayuno prolongado antes de ir a la cama, debido a que las cenas pesadas exigen un esfuerzo digestivo que interrumpe el reposo.