Miles de personas en el oeste de Estados Unidos comenzaron la semana bajo alertas ambientales por condiciones peligrosas en el aire. Las autoridades meteorológicas y de salud pública emitieron recomendaciones urgentes para evitar la exposición prolongada al exterior y pidieron extremar cuidados dentro de los hogares.

Las advertencias afectan principalmente a regiones de California, donde residentes del Valle de Coachella y el Valle Imperial recibieron alertas oficiales por elevados niveles de contaminación atmosférica y partículas dañinas en suspensión.

Alertan que todos deben mantener las ventanas cerradas: ¿Qué dicen las autoridades?

Las autoridades ambientales advirtieron que:

La calidad del aire alcanzó niveles considerados perjudiciales

El polvo y partículas finas pueden ingresar fácilmente a viviendas

La exposición prolongada puede afectar la salud respiratoria

Por eso se recomienda mantener puertas y ventanas cerradas durante los períodos críticos.

Autoridades ambientales emitieron alertas por mala calidad del aire en distintas regiones de California. Fuente: Imagen ilustrativa de El Cronista. ChatGPT

Qué zonas están bajo alerta por la mala calidad del aire

Las advertencias impactan especialmente en:

El Valle de Coachella

El Valle Imperial

Otras regiones desérticas del sur de California

Todos deben seguir estas órdenes para preservar su salud

Las autoridades aconsejan:

Permanecer en interiores cuando sea posible

Mantener ventanas cerradas

Usar filtros o purificadores de aire

Evitar actividad física intensa al aire libre

También se recomienda seguir los reportes oficiales de calidad del aire.

Quiénes corren mayor riesgo

Los grupos más vulnerables frente a la mala calidad del aire son: