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Miles de personas en el oeste de Estados Unidos comenzaron la semana bajo alertas ambientales por condiciones peligrosas en el aire. Las autoridades meteorológicas y de salud pública emitieron recomendaciones urgentes para evitar la exposición prolongada al exterior y pidieron extremar cuidados dentro de los hogares.
Las advertencias afectan principalmente a regiones de California, donde residentes del Valle de Coachella y el Valle Imperial recibieron alertas oficiales por elevados niveles de contaminación atmosférica y partículas dañinas en suspensión.
Alertan que todos deben mantener las ventanas cerradas: ¿Qué dicen las autoridades?
Las autoridades ambientales advirtieron que:
- La calidad del aire alcanzó niveles considerados perjudiciales
- El polvo y partículas finas pueden ingresar fácilmente a viviendas
- La exposición prolongada puede afectar la salud respiratoria
Por eso se recomienda mantener puertas y ventanas cerradas durante los períodos críticos.
Qué zonas están bajo alerta por la mala calidad del aire
Las advertencias impactan especialmente en:
- El Valle de Coachella
- El Valle Imperial
- Otras regiones desérticas del sur de California
Todos deben seguir estas órdenes para preservar su salud
Las autoridades aconsejan:
- Permanecer en interiores cuando sea posible
- Mantener ventanas cerradas
- Usar filtros o purificadores de aire
- Evitar actividad física intensa al aire libre
También se recomienda seguir los reportes oficiales de calidad del aire.
Quiénes corren mayor riesgo
Los grupos más vulnerables frente a la mala calidad del aire son:
- Niños
- Adultos mayores
- Personas con asma o enfermedades respiratorias
- Pacientes cardíacos