“Sos mía o de nadie”: violó la perimetral, la persiguió y atacó su auto en movimiento.

“Sos mía o de nadie” se lo escucha gritar al violento hombre que violó una restricción perimetral y atacó a su expareja. El video, que se viralizó en las redes sociales, muestra al agresor golpeando el auto de la víctima y amenazándola.

El hecho ocurrió en la ciudad de Concepción, en Tucumán. El hombre persiguió a su expareja y se colgó de su auto en movimiento para atacarla.

El video viralizado muestra la violencia que sufrieron la víctima y otra mujer que la acompañaban. Se escuchan gritos de pánico y llano mientras le suplicaban con miedo “¡pará, pará!“.

Un hombre con restricción perimetral persigue a una mujer en Concepción de Tucumán y se le CUELGA DEL AUTO.



Esto es cadena perpetua en mi Código Penal o internarlo en un Manicomio. pic.twitter.com/IihgwzcYG5 — Adi el Grande (@icardo8) May 27, 2026

Incluso se puede escuchar a la mujer gritar “llamá a la Policía” entre los golpes que el agresor propiciaba al automóvil.

El hombre cuenta con una restricción perimetral vigente tras la denuncia de la víctima. Aun así, el agresor volvió a buscarla con estas violentas amenazas.

La Unidad Fiscal de Delitos de Género contra la Integridad Sexual, a cargo del fiscal Jorge Echayde mantiene la investigación del caso.