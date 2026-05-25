Los paños de tela han emergido como un recurso fundamental en la limpieza. Foto: archivo.

El tradicional rollo de cocina se posicionó como uno de los artículos indispensables en el hogar por ser clave a la hora de limpiar y eliminar residuos. Sin embargo, hay un nuevo producto que ha captado la atención de los consumidores por su capacidad de reutilización y su impacto positivo en el medioambiente.

Es importante considerar la tendencia hacia productos que promueven prácticas sostenibles, ya que el mercado actual demanda opciones más responsables. Este cambio en la preferencia de los consumidores refleja una mayor conciencia sobre el consumo y su efecto en el entorno.

Adiós al rollo de cocina: el nuevo artículo que lo reemplazará para siempre

Los paños de tela han emergido como un recurso fundamental en la limpieza, dado que su capacidad de reutilización los convierte en opciones altamente económicas y accesibles, satisfaciendo la demanda del nuevo modelo de consumidor:

Aumento en la demanda de productos amigables con el medioambiente.

Preferencia por artículos reutilizables.

Reconocimiento de la importancia de la sostenibilidad en el hogar.

Cumplen funciones equivalentes al rollo de cocina, pero eliminan la necesidad de reponerlo de manera semanal. Sus variantes de microfibra o algodón exhiben una absorción superior en comparación con el papel, lo que las transforma en alternativas más eficientes.

Diversas marcas facilitan un modelo de rollo con velcro, que conserva su estructura tradicional y todos sus beneficios. Aunque la inversión inicial puede ser más elevada, a largo plazo resulta rentable, ya que su durabilidad se puede extender por varios años.

Se despide el rollo de cocina: el nuevo invento más económico que se impone en los hogares (foto: archivo).

Todas las ventajas de los paños de tela frente al rollo de cocina

Los paños presentan una variedad de ventajas relevantes:

Beneficio ecológico: Poseen la capacidad de ser reutilizables, lo cual reduce el impacto sobre el medio ambiente.

Versatilidad: Resultan útiles en diversas actividades tales como la limpieza, el envolvimiento de alimentos, su uso como servilletas o trapos, entre otras aplicaciones.

Menor cantidad de aditivos: Su proceso de manufactura no requiere la inclusión de blanqueadores, aditivos o fragancias.

Durabilidad: Ostentan la capacidad de resistir numerosos lavados sin que disminuya su capacidad de absorción.

Estas características hacen de los paños una opción favorable en el mercado actual.