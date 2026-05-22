Hacer este ejercicio mega efectivo ayuda a mejorar la postura, protege el corazón y fortalece las articulaciones como ninguno Fuente: Shutterstock

Muchas personas la descartan por considerarlo poco intenso, pero algunas disciplinas generan más beneficios cardiovasculares que otras actividades recomendadas para adultos mayores.

Se trata de una práctica que no requiere equipamiento ni suscripción, y se puede ejercitar en cualquier lugar, incluso en el linving de la casa o al aire libre.

Cuál es el mejor deporte para cuidar el corazón

A diferencia de ejercicios convencionales, el yoga actúa sobre el cuerpo y el sistema nervioso al mismo tiempo, lo que obliga al corazón a bombear sangre con mayor intensidad.

Ese doble efecto lo convierte en un entrenamiento de alta eficiencia para la resistencia cardiorrespiratoria.

El yoga permite un entrenamiento de alta eficiencia para la resistencia cardiorrespiratoria.

Un estudio publicado en PubMed señala que la práctica mejora significativamente la capacidad física, reduce los biomarcadores de estrés cardíaco y eleva la calidad de vida de quienes la incorporan de forma regular.

Cuáles son los beneficios para el corazón y la presión arterial

Practicar yoga con regularidad ayuda a bajar la presión, especialmente en personas con hipertensión leve o moderada, porque relaja los vasos sanguíneos y reduce la activación del sistema nervioso de alerta.

El yoga es el ejercicio para personas de la tercera edad que recomiendan los entrenadores.

También disminuye la frecuencia cardíaca en reposo y amplía la capacidad pulmonar gracias al trabajo de respiración consciente.

Principales ventajas

Menor frecuencia cardíaca en reposo

Mayor capacidad pulmonar

Mejor función endotelial y dilatación arterial

Reducción de la presión arterial

Cómo sacarle el máximo provecho

Para que una sesión sea efectiva no basta con ejecutar bien las posturas: la respiración consciente, la alineación correcta, la presencia mental y la relajación son igual de importantes.

Se puede practicar solo en casa o en grupo al aire libre. En ambos casos, los beneficios sobre la salud del corazón son igualmente válidos