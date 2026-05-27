El Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó restituir el control de Coosalud al Gobierno nacional.

El Tribunal Administrativo de Bolívar levantó la suspensión que mantenía frenada la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud sobre la EPS Coosalud y ordenó devolver de inmediato su administración al Gobierno nacional.

El fallo fue anunciado por el superintendente de Salud, Daniel Quintero, quien explicó que la entidad deberá reintegrar el control a la Supersalud. El tribunal concluyó que no correspondía la entrega que se había hecho días antes a los antiguos administradores de la aseguradora.

Con esta decisión, la conducción de la EPS regresa a manos del Estado mientras avanzan los procesos judiciales y administrativos que involucran a una de las entidades con mayor cantidad de afiliados del país.

¿Qué decidió el Tribunal Administrativo de Bolívar sobre Coosalud?

Tiempo atrás, el mismo tribunal había resuelto lo contrario. Al responder a pedidos de aclaración sobre la medida cautelar que suspendía la intervención, había ordenado entregar la EPS a sus directivos históricos y reconoció a Jaime Miguel González Montaño y a Natalia Largo González como los responsables legales de la entidad.

En aquel momento, el tribunal había dispuesto que ambos permanecieran en sus cargos hasta que se designara un reemplazo según los estatutos. La nueva resolución revierte ese escenario y restituye el control al sector público.

Qué medidas adoptará la Superintendencia Nacional de Salud

Quintero señaló que la sentencia también ordena a su despacho corregir las falencias detectadas por los organismos de control. De acuerdo con el superintendente, el tribunal pidió implementar medidas técnicas, administrativas y financieras para resolver los problemas estructurales advertidos por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría.

🚨Noticia🚨El Tribunal Administrativo de Bolívar acaba de ratificar la intervención Coosalud por parte de la Supersalud. pic.twitter.com/evwmQdlf9C — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) May 26, 2026

Para cumplir con la orden, la superintendencia designará a un nuevo agente interventor. El funcionario adelantó que en las próximas horas se nombrará a un nuevo gerente, encargado de sostener los objetivos de la intervención forzosa y de garantizar la atención de más de tres millones de afiliados.

El proceso tendrá el acompañamiento de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación, tal como dispuso el tribunal, para asegurar el seguimiento de cada paso de la nueva etapa. Quintero aseguró que actuarán con firmeza, transparencia y rigor técnico, según citó Infobae Colombia.

El presidente Petro pidió investigar al juez que frenó la intervención

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de X y cuestionó la decisión previa que había devuelto Coosalud a sus antiguos administradores. El mandatario reclamó que el juez de Bolívar responsable de esa medida sea investigado por la autoridad competente, al sostener que entregó la aseguradora a quienes la habrían desfalcado.

El jefe de Estado amplió su crítica hacia otros litigios vinculados a recursos del sistema de salud y mencionó el caso de la Nueva EPS, al plantear que los jueces que embargaron sus fondos también deberían ser investigados.

Con más de 3,3 millones de usuarios, Coosalud figura entre las EPS más grandes de Colombia. Tras esta decisión, la intervención forzosa dictada por la Superintendencia sigue vigente mientras se ponen en marcha nuevos mecanismos de control y vigilancia sobre la entidad.