Este artefacto antiguo fue descubierto por la historiadora de Cambridge, Federica Gigante. Fuente: Grok.

En la antigüedad, los estudiosos e intelectuales empleaban herramientas para explorar su entorno y obtener certezas que cimentaron la ciencia moderna. En esta línea, se descubrió un objeto único que los investigadores denominaron como un "smartphone“ de más de 1000 años.

Este artefacto antiguo fue descubierto por la historiadora de Cambridge, Federica Gigante, en la Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo en Verona, Italia. Este hallazgo representa un valioso registro de intercambio científico entre árabes y judíos a lo largo de un milenio.

¿Cuál es el descubrimiento de hace 1000 años que compararon con el smartphone?

El astrolabio fue un singular artefacto astronómico que permitió identificar la posición y altura de las estrellas en el cielo. Se cree que data del siglo III a.C., en la era de Apolonio de Perga.

En sus inicios, midió las distancias del sol y la luna a la tierra y luego catalogó alrededor de 850 estrellas. También los eruditos musulmanes de la época lo usaron para ubicar la Meca y establecer los periodos de oración, como señala el Corán.

A lo largo de este proceso, sufrió diversas modificaciones y adaptaciones, como la traducción del árabe al hebreo y la corrección de los valores de latitud de varias ciudades.

El astrolabio fue un singular artefacto astronómico que permitió identificar la posición y altura de las estrellas en el cielo.

¿Por qué el astrolabio se compara con un smartphone de la antigüedad?

La científica Gigante, quien descubrió el dispositivo, afirmó que realizar las revisiones de latitud fue como añadir aplicaciones a su propio teléfono inteligente.

El comentario de la experta en astrolabios establece una comparación entre el uso más avanzado del invento ancestral. En particular, se refirió a la interacción que generó entre diversas comunidades y culturas antiguas.