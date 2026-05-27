Con presencia en más de 60 países y un p ortafolio global que supera los 640 hoteles y resorts de ultra lujo, Minor Hotels mira a América Latina como uno de sus próximos motores de crecimiento, especialmente sobre el segmento premium. En la Argentina, el grupo cuenta con 16 hoteles y resorts, a través de su alianza con NH Hotel Group, y concentra buena parte de su operación en la Ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, la firma ve potencial para seguir creciendo en el país, aunque advierte que todavía existe una cuenta pendiente: mejorar la infraestructura y desarrollar propuestas de lujo y experiencias diferenciales . Así lo aseguró Diego Chourrout, responsable de las operaciones de la firma en Argentina, Chile y Uruguay, donde el grupo ya opera 22 hoteles y prepara nuevos desembarcos.

La cadena global apuesta a expandirse en el país con nuevas marcas y hoteles de lujo. Sus planes para 2026

“Argentina sigue siendo una región muy apetecible para el turista, pero falta acompañamiento en infraestructura, circuitos turísticos y experiencias que permitan atraer distintos perfiles de huéspedes”, apuntó el ejecutivo en diálogo con este medio. Según explicó, hoy Buenos Aires aparece más desarrollada por su oferta cultural y teatral, mientras que otros destinos todavía tienen margen para modernizar su propuesta turística.

El arranque de este año fue bueno respecto al año pasado. Chourrout destacó que los primeros meses mostraron “muy buenos resultados” en Buenos Aires y una estabilización de la demanda tras un 2025 marcado por los vaivenes macroeconómicos y el fuerte flujo de argentinos hacia Chile.

“Estamos viendo el regreso del brasileño, del turista americano y también del europeo. Hay una reactivación del receptivo y muchas oportunidades para seguir creciendo”, señaló. Aun así, reconoció que el turismo interno todavía muestra cierta debilidad y que el mercado sigue siendo sensible a las fluctuaciones del dólar y al contexto económico regional.

En ese escenario, Minor Hotels apuesta a ampliar su portafolio en América latina con marcas orientadas a diferentes tipos de viajeros. Durante el último año, el grupo sumó cuatro nuevas marcas globales para cubrir segmentos que, según detectaron, todavía no están desarrollados en la región. “Hoy el huésped busca experiencias mucho más personalizadas. Hay quienes quieren un hotel de ultralujo con spa y servicios completos, y otros que prefieren una propuesta flexible, más urbana y descontracturada”, explicó.

Uno de los proyectos más ambiciosos de la compañía será la llegada de la marca de lujo Anantara a Ushuaia, con un hotel cinco estrellas previsto principios de 2028. El emprendimiento, que será el primer Anantara de América, tendrá unas 60 habitaciones con vista al Canal Beagle y apuntará a captar turistas internacionales de alto poder adquisitivo, especialmente viajeros de cruceros premium.

“Hay una demanda que hoy no está siendo satisfecha. Muchos cruceros de lujo llegan a Ushuaia y no encuentran una oferta hotelera acorde con ese segmento”, afirmó el ejecutivo. Para él, tanto la Patagonia argentina como la chilena representan una de las grandes oportunidades de expansión del negocio premium en la región, tanto por su atractivo natural como por la búsqueda de experiencias vinculadas al bienestar y la desconexión.

OPE!

La estrategia de crecimiento también incluye una red de franquicias y reconversiones de hoteles independientes. Según detalló, Minor Hotels mantiene conversaciones con entre 10 y 15 inversores para potenciales proyectos en distintos países del Cono Sur. La compañía apunta especialmente a propietarios que buscan profesionalizar operaciones o sumarse a una red internacional sin realizar inversiones tan elevadas como las que exigen las marcas tradicionales de lujo.

Dentro de esa expansión, Paraguay aparece como otro mercado clave. Allí el grupo ya firmó un nuevo NH Collection en Asunción, que formará parte de un desarrollo inmobiliario de 70 pisos y se proyecta para 2028. Además, la empresa analiza nuevas reconversiones y desembarcos de marcas lifestyle y soft brand en Sudamérica.