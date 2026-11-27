La ensalada navideña es una de las opciones más elegidas para acompañar los platos principales de las celebraciones de fin de año. Fresca, liviana y llena de color, aporta equilibrio a una mesa que suele estar protagonizada por preparaciones más abundantes.

Además, se prepara en pocos minutos con ingredientes fáciles de conseguir, lo que la convierte en una alternativa práctica para quienes buscan organizar la cena de Nochebuena sin complicaciones.

Los ingredientes que necesitás para preparar una ensalada navideña

Una de las ventajas de esta receta es su versatilidad. Para elaborarla, se pueden utilizar ingredientes frescos que combinan sabores, texturas y colores:

Lechuga o espinaca

Tomates cherry

Palta

Queso feta o mozzarella

Nueces o almendras

Frutas como granada o naranja

Aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Al elegir productos frescos y de temporada, se obtiene una preparación vibrante, nutritiva y visualmente atractiva, ideal para sumar un toque especial a la mesa navideña.

Paso a paso: cómo preparar una ensalada navideña

La preparación es sencilla y rápida. En primer lugar, se deben lavar y secar bien las hojas verdes elegidas. Luego, colocarlas en una ensaladera y sumar los tomates cherry cortados por la mitad junto con la palta en cubos.

A continuación, incorporar el queso feta desmenuzado o mozzarella, además de un puñado de nueces o almendras picadas, que aportarán textura y un agradable toque crocante.Para completar la receta, agregar granos de granada o gajos de naranja, dos ingredientes que brindan color y un delicado contraste entre lo dulce y lo salado.

Por último, preparar un aderezo simple mezclando aceite de oliva, sal y pimienta, y condimentar la ensalada justo antes de servir para conservar la frescura y crocancia de todos los ingredientes.

Cómo condimentar una ensalada. Imagen ilustrativa (Gemini)

Una opción fresca para acompañar las comidas festivas

Además de ser fácil de preparar, esta ensalada se adapta a distintos menús navideños y puede acompañar carnes, aves o preparaciones frías. La combinación de vegetales, frutas, frutos secos y quesos crea una propuesta equilibrada que aporta frescura y variedad a la mesa.

Su presentación colorida también la convierte en una de las preparaciones más vistosas de la cena, aportando un toque decorativo natural que realza el espíritu festivo de la celebración.

Un aliado para lucir la presentación de la mesa

Para quienes buscan realzar la presentación de este tipo de preparaciones, la Ensaladera de Vidrio Traslúcido de 23 x 11 cm de Hudson ofrece una alternativa funcional y estética. Diseñada para servir ensaladas, frutas y preparaciones frescas, permite apreciar los colores y las capas de ingredientes, potenciando el atractivo visual de cada receta.

Además, el vidrio contribuye a conservar las características originales de los alimentos y facilita el servicio en la mesa, convirtiéndose en un complemento práctico para reuniones familiares y celebraciones especiales. De esta manera, la ensalada navideña no solo se destaca por su sabor y frescura, sino también por una presentación que acompaña el clima festivo de la ocasión.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.