Con el armado del árbol de Navidad a la vuelta de la esquina, las tendencias de interiorismo para 2026 proponen romper con el molde histórico del rojo, el verde brillante y el blanco puro para decorar la casa.
Este año, la consigna apunta a que cada hogar imprima su propia personalidad en la ambientación festiva, combinando nostalgia, texturas artesanales y una paleta cromática mucho más audaz y sofisticada.
Lejos de los árboles minimalistas o estrictamente monocromáticos de temporadas anteriores, gana fuerza una estética que recupera el volumen, los recuerdos familiares y las combinaciones inesperadas.
Más allá del esquema tradicional: qué colores dominan en 2026
Si bien los tonos clásicos no desaparecen por completo, se reinventan hacia versiones más profundas y se mezclan con alternativas poco habituales para las Fiestas:
Tonos joya
- Azul zafiro, ciruela, verde esmeralda y borgoña: aportan profundidad y convierten al árbol en el punto focal del ambiente. Funcionan muy bien junto a muebles de madera y textiles neutros.
Acabados cálidos
- Dorado antiguo y latón: reemplazan al brillo estridente; suman calidez y luminosidad sin saturar la vista.
Alternativas disruptivas
- Chocolate, rosa intenso y azul profundo: ideales para quienes buscan salir por completo de la paleta navideña convencional.
Luminosos y suaves
- Champagne, crema y plateado (además del blanco): crean una estética invernal y contemporánea si se acompañan con cristal y luces cálidas.
Maximalismo, texturas y guiños retro
La renovación de este año no pasa únicamente por el color, sino también por los materiales y el volumen. Entre los recursos más buscados se destacan:
- Texturas con peso visual: el terciopelo, las esferas de vidrio y los adornos de factura artesanal ganan protagonismo frente al plástico tradicional.
- Accesorios XXL y estética retro: se imponen los moños de gran tamaño y los guiños a las décadas del setenta, ochenta y noventa, junto con figuras clásicas reinterpretadas como cascanueces, estrellas y personajes de inspiración infantil.
- Reutilización inteligente: la tendencia invita a no descartar lo que ya se tiene en casa. La clave está en rescatar adornos heredados o de años anteriores y actualizarlos incorporando apenas dos o tres piezas protagonistas alineadas con los nuevos colores de la temporada.