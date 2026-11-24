Los colores en tendencia para la decoración navideña.

Con el armado del árbol de Navidad a la vuelta de la esquina, las tendencias de interiorismo para 2026 proponen romper con el molde histórico del rojo, el verde brillante y el blanco puro para decorar la casa.

Este año, la consigna apunta a que cada hogar imprima su propia personalidad en la ambientación festiva, combinando nostalgia, texturas artesanales y una paleta cromática mucho más audaz y sofisticada.

Lejos de los árboles minimalistas o estrictamente monocromáticos de temporadas anteriores, gana fuerza una estética que recupera el volumen, los recuerdos familiares y las combinaciones inesperadas.

Más allá del esquema tradicional: qué colores dominan en 2026

Si bien los tonos clásicos no desaparecen por completo, se reinventan hacia versiones más profundas y se mezclan con alternativas poco habituales para las Fiestas:

Tonos joya

Azul zafiro, ciruela, verde esmeralda y borgoña: aportan profundidad y convierten al árbol en el punto focal del ambiente. Funcionan muy bien junto a muebles de madera y textiles neutros.

Acabados cálidos

Dorado antiguo y latón: reemplazan al brillo estridente; suman calidez y luminosidad sin saturar la vista.

La decoración para Navidad de este año. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Alternativas disruptivas

Chocolate, rosa intenso y azul profundo: ideales para quienes buscan salir por completo de la paleta navideña convencional.

Luminosos y suaves

Champagne, crema y plateado (además del blanco): crean una estética invernal y contemporánea si se acompañan con cristal y luces cálidas.

Maximalismo, texturas y guiños retro

La renovación de este año no pasa únicamente por el color, sino también por los materiales y el volumen. Entre los recursos más buscados se destacan: