En medio de las celebraciones de Semana Santa, una preparación simple y distinta comenzó a ganar protagonismo en las cocinas. Se trata de la rosca de chipá, una versión original del clásico pan de queso que combina una textura crocante por fuera con un interior esponjoso, ideal para compartir en la mesa de Pascuas. La propuesta mantiene los sabores tradicionales del chipá, pero cambia su presentación: en lugar de pequeñas bolitas individuales, la masa se arma en forma de rosca y se hornea hasta dorarse. El resultado es una opción práctica, rendidora y perfecta para acompañar desayunos, meriendas o picadas familiares. Para preparar esta receta se necesitan pocos ingredientes y todos son fáciles de conseguir: Un detalle interesante es que parte del agua puede reemplazarse por jugo de naranja para aportar un toque cítrico, o por leche para lograr una miga más suave y tierna. En un bowl grande colocar la fécula de mandioca, los huevos, la manteca blanda y el queso rallado. Integrar bien todos los ingredientes hasta obtener una preparación uniforme. Agregar los 100 cc del líquido elegido (agua, leche o jugo de naranja). Mezclar nuevamente para unir la masa. Si la masa se siente seca, sumar un pequeño chorrito extra de líquido hasta lograr una consistencia maleable. Debe poder manipularse sin quedar pegajosa. Armar pequeñas bolitas con la masa y colocarlas en un molde de rosca previamente enmantecado o aceitado. También puede formarse la rosca manualmente sobre una placa para horno. Cocinar en horno precalentado a 180°C durante 20 a 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el interior bien cocido. Con pocos ingredientes y en menos de media hora de horno, esta rosca de chipá se convierte en una alternativa distinta para sumar a la mesa de Pascuas, con todo el sabor clásico del pan de queso pero en una presentación ideal para compartir.