El papel aluminio es uno de esos elementos infaltables en la cocina. Sin embargo, en el último tiempo dejó el ámbito gastronómico para convertirse en protagonista de soluciones caseras que circulan con fuerza en redes sociales. En medio del creciente interés por la privacidad digital y la seguridad de los datos personales, el aluminio volvió a viralizarse por una función inesperada: envolver el celular para evitar que sea rastreado. La explicación detrás de este truco tiene una base científica. Envolver el celular en papel aluminio busca crear una especie de jaula de Faraday casera, un principio físico que impide el paso de señales electromagnéticas. Una jaula de Faraday es una estructura metálica cerrada que bloquea campos eléctricos externos. En su interior, las señales no pueden entrar ni salir, lo que vuelve imposible la comunicación con el exterior. Este sistema se utiliza en laboratorios, telecomunicaciones y protección ante descargas eléctricas. Al cubrir el teléfono con varias capas de aluminio, la idea es aislarlo de señales como GPS, WiFi, Bluetooth y red móvil. En teoría, el celular queda desconectado y no puede ser localizado ni enviar datos, ya que no recibe ni emite información. En la práctica, sí puede funcionar, pero con limitaciones. Para que el bloqueo sea efectivo, el celular debe quedar completamente cubierto, sin ningún espacio por donde puedan filtrarse las señales. Si el envoltorio es incompleto, el teléfono podría seguir emitiendo o recibiendo datos, especialmente a través del Bluetooth o de redes cercanas. En pruebas realizadas por especialistas, se comprobó que un buen sellado con varias capas de aluminio puede dejar el celular sin señal, sin posibilidad de recibir llamadas o conectarse a internet. Sin embargo, este método no es infalible ni recomendable para un uso constante. Envolver el teléfono frecuentemente puede afectar sensores, generar sobrecalentamiento o incluso dañar la batería. Además, deja al usuario incomunicado por completo, algo que no siempre es seguro. Lo que muchos desconocen es que el mismo resultado se puede lograr de manera mucho más simple, sin gastar papel aluminio ni correr riesgos innecesarios: