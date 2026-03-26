Los fanáticos de la parrilla y la cultura BBQ tendrán una nueva cita en la Ciudad de Buenos Aires con el regreso de uno de los eventos gastronómicos más convocantes del rubro. La cuarta edición del Campeonato Federal de Ahumados reunirá a especialistas del fuego en una jornada que combinará competencia en vivo, degustaciones y participación del público. El encuentro se realizará el 28 de marzo, de 12 a 00 horas, en la sede de Ribs al Río, donde nació la marca. Allí competirán seis ahumadores de distintas partes del país frente a un jurado especializado y a los asistentes, en un evento que busca celebrar la técnica y la tradición del BBQ. Durante la jornada, los participantes prepararán sus elaboraciones en vivo y serán evaluados tanto por especialistas como por el público. El jurado estará integrado por referentes del mundo gastronómico como Rodo Cámara, Laucha, Tomás Weiss y Mara Ottado. También participarán en la evaluación los fundadores de la marca organizadora: Juan Tetamanti, Osky Alzogaray y Alejo Pérez Zarlenga. Al finalizar el certamen se entregarán dos distinciones: “Ahumador de la Academia”, definida por la evaluación técnica del jurado, y “Mejor Ahumador Argentino 2026”, que también incorporará el voto del público asistente. Cada ticket permitirá degustar distintas preparaciones elaboradas durante la competencia. La entrada incluye: Los accesos se organizan en turnos de una hora, lo que permite recorrer el predio y disfrutar del evento con mayor comodidad. Como parte de la experiencia, los asistentes recibirán un sampling especial de Charquiqui, desarrollado exclusivamente para el evento. Se trata de una edición limitada creada junto a la organización, elaborada con una proteína ahumada, secada y condimentada para acompañar el espíritu del festival. En la edición 2025 del campeonato se ahumaron más de 3,5 toneladas de ribs, se sirvieron 500 kilos de papas fritas y asistieron alrededor de 2.500 personas. En esa ocasión, el Premio del Jurado fue para Martín Saravia, mientras que el reconocimiento a Mejor Ahumador Argentino 2025 lo obtuvo Lucas Capra. Las preventas Early Bird ya se encuentran agotadas. Actualmente, los tickets tienen un valor de $ 32.000 y pueden adquirirse a través del perfil oficial de Instagram y del sitio web de Ribs al Río. El evento se organiza junto a BA Capital Gastronómica y busca consolidarse como un punto de encuentro para la comunidad parrillera y los amantes del BBQ en la Argentina.