Cuando bajan las temperaturas, pocas cosas resultan tan reconfortantes como un buen plato de caldo caliente. En Argentina, el caldo de carne es un clásico de la cocina casera: económico, nutritivo y ideal para preparar en cantidad y tener listo durante la semana. Sin embargo, no todos los cortes funcionan igual. Elegir la carne adecuada es clave para que el caldo tenga sabor, consistencia y ese cuerpo que lo convierte en un plato completo, y no en una simple sopa liviana. Aunque muchas veces se lo confunde con otras recetas más elaboradas, el caldo de carne tiene una lógica simple: se cuecen los ingredientes lentamente en agua para extraer sabor. A partir de esa base se pueden sumar verduras, fideos o arroz, pero lo esencial siempre está en el fondo. Ese fondo es justamente lo que define la calidad del plato, y ahí es donde entra en juego la elección del corte. Para lograr un caldo intenso, la clave es usar carne con hueso y con cierta cantidad de tejido conectivo. En Argentina, cortes como el osobuco, la falda, el roast beef con hueso o el garrón son de los más recomendados. El hueso aporta profundidad al caldo, mientras que el colágeno y la grasa que se liberan durante la cocción ayudan a conseguir una textura más rica y un sabor más completo. Además, estos cortes resisten bien las cocciones largas sin deshacerse por completo, lo que permite aprovechar también la carne al servir. El secreto de un buen caldo está en la cocción lenta. Lo ideal es colocar la carne en agua fría junto con verduras como cebolla, zanahoria, apio y ajo, y llevar todo a fuego bajo durante al menos una hora y media. En este tipo de preparaciones, contar con una olla amplia y que reparta bien el calor hace la diferencia, especialmente cuando se cocina para varias personas. Una opción práctica es la cacerola Hudson Granito Stone, que permite una cocción pareja gracias a su estructura de aluminio forjado, evitando que los ingredientes se peguen y facilitando tanto el hervor como la limpieza posterior. Durante la cocción es importante retirar la espuma que se forma en la superficie y no apurar el proceso: cuanto más tiempo se cocine a fuego suave, mejor va a concentrar el sabor.