Durante años, las zapatillas blancas fueron el básico indiscutido de la moda urbana. Sin embargo, en 2026 la tendencia dio un giro inesperado y el protagonismo pasó a modelos con más personalidad, brillo y estética retro. En las pasarelas europeas y en las calles de ciudades como París y Milán, las nuevas favoritas son las zapatillas plateadas metalizadas y los zapatos casuales de cuero inspirados en diseños clásicos. Ambos estilos combinan comodidad, practicidad y elegancia sin caer en looks excesivamente formales. Aunque siguen presentes en muchos guardarropas, las zapatillas blancas comenzaron a perder fuerza dentro de la moda urbana por varios motivos. Especialistas del sector señalan que estos modelos empezaron a verse demasiado repetidos y poco originales. Además, requieren limpieza constante y suelen deteriorarse rápidamente con el uso diario en la ciudad. Frente a eso, el calzado metalizado y los tonos más oscuros o envejecidos ganaron terreno gracias a una ventaja clave: disimulan mejor el desgaste y aportan un estilo más distintivo. Las zapatillas deportivas color plata se consolidaron como uno de los grandes fenómenos de la temporada. Su acabado brillante funciona como un neutro moderno que puede combinarse fácilmente con tonos clásicos, colores tierra o prendas más vibrantes. En Europa aparecen tanto en versiones minimalistas como en modelos inspirados en el running retro, una estética que domina buena parte de las colecciones actuales. Las combinaciones que más se repiten en la moda urbana incluyen: La clave está en dejar que el brillo del calzado se convierta en el protagonista del look. Mientras las zapatillas metalizadas lideran el estilo deportivo, los zapatos casuales de cuero con inspiración retro también recuperaron protagonismo. Mocasines clásicos, modelos Oxford renovados y diseños minimalistas comenzaron a aparecer cada vez más en looks diarios, oficinas informales y viajes urbanos. Las marcas europeas apuestan por: Además de elegantes, estos modelos priorizan la durabilidad y requieren menos mantenimiento visual que el calzado completamente blanco. Los expertos en moda coinciden en que el secreto para incorporar estas tendencias está en el equilibrio visual. Cuando el calzado tiene brillo metálico o mucha presencia retro, lo ideal es acompañarlo con prendas simples y líneas limpias para evitar un outfit recargado. Algunas opciones recomendadas son: