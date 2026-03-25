En redes sociales y foros de belleza comenzó a viralizarse un truco simple que promete mejorar el estado del cuero cabelludo con un ingrediente que casi todos tienen en casa: la sal. La práctica consiste en añadir pequeñas cantidades al shampoo habitual para potenciar la limpieza y lograr mejores resultados durante el lavado. La popularidad de este método radica en el efecto exfoliante del mineral. Al combinarse con el producto capilar, los pequeños cristales ayudan a retirar suciedad, restos de cosméticos y grasa acumulada en la raíz. De esta manera, el cuero cabelludo se limpia con mayor profundidad que con un lavado tradicional. Muchas personas incorporan dos o tres cucharadas de sal gruesa dentro del envase del shampoo y agitan la mezcla antes de usarla. Durante el lavado, los granos actúan como un exfoliante físico que contribuye a destapar los poros de la piel y eliminar impurezas que suelen quedar adheridas tras el uso frecuente de acondicionadores, geles o sprays. Otro de los motivos por los que esta técnica se volvió popular es su impacto en la apariencia del cabello. Quienes tienen pelo fino aseguran que el resultado ofrece mayor volumen y una sensación de más cuerpo. La textura que aporta la sal ayuda a que la melena no se vea tan aplastada y gane una apariencia más abundante. En distintos testimonios compartidos en internet, varios usuarios también señalan que el cabello permanece limpio durante más tiempo después de aplicar esta mezcla. Esto se debe a que la sal puede contribuir a equilibrar la producción de sebo en el cuero cabelludo, lo que retrasa la sensación de grasa en la raíz. A pesar de los beneficios que muchos destacan, especialistas en dermatología recomiendan utilizar este recurso con moderación. Lo ideal es aplicarlo una vez por semana o cada quince días, ya que el uso excesivo puede resecar tanto el cuero cabelludo como la fibra capilar. El motivo es que la sal tiene una gran capacidad de absorción y puede eliminar no solo la grasa acumulada, sino también los aceites naturales que el cabello necesita para conservar hidratacitos químicos previos, como tinturas o alisados, deben ser especialmente cuidadosas. En estos casos, el efecto abrasivo del mineral podría irritar el cuero cabelludo o incluso acelerar la pérdida del color en cabellos teñidos. Por ese motivo, muchos expertos aconsejan complementar el lavado con una mascarilla nutritiva en medios y puntas, que ayude a restaurar la hidratación y sellar la cutícula capilar. El tipo de sal también influye en el resultado. Aunque la sal fina se mezcla con mayor facilidad, las variedades gruesas o marinas suelen ofrecer un efecto exfoliante más intenso. Antes de cada lavado es importante agitar bien el frasco para distribuir los cristales de manera uniforme. Luego, durante la aplicación, se recomienda masajear suavemente el cuero cabelludo con movimientos circulares utilizando las yemas de los dedos. Este masaje no solo ayuda a remover impurezas, sino que también estimula la circulación sanguínea en la zona, un factor que favorece el crecimiento de un cabello más fuerte y saludable con el paso del tiempo. Finalmente, es fundamental enjuagar con abundante agua tibia para eliminar cualquier residuo de sal. De esa forma se evita que queden cristales en el cuero cabelludo que puedan provocar irritación o molestias al secar el cabello.